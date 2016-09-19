Випускникам луцького університету присвоїли офіцерські звання

80 випускникам кафедри військової підготовки Луцького НТУ присвоїли звання «Молодший лейтенант запасу» та вручили офіцерські погони.Про це повідомили у інформаційному відділі університету.Урочистості розпочалися із спільного виконання Державного Гімну України та перегляду відеоролика, в якому йшлося про навчання курсантів на військовій кафедрі, заняття на полігоні та урочисту присягу, яку вони складали уже в ролі випускників.Згодом із вітальним словом виступив ректор Луцького НТУ, який побажав випускникам реалізації та виконання їхніх офіцерських обов’язків у мирних умовах.«Для мене велика честь сьогодні долучитися до важливої події не лише для нашого університету, але й для області і для України. Ми разом зробили важливу роботу і нині підтверджуємо ті зусилля, які прикладалися, ту нелегку працю у вигляді обов’язкових військових атрибутів – погонів, які ви, шановні випускники, отримаєте.Я мав дві мрії у своєму житті, які були нереалізовані. Перша – я хотів стати військовим, бо відчуваю, що дотичний до військової підготовки, особливо зараз, перебуваючи на посаді ректора. Друге – йде війна і ми всі з вами відчуваємо відповідальність. Моя мрія була своїми діями показати, що ми реально щось робимо для підсилення обороноздатності країни. І вона здійснилася, бо ви, випускники, це та сила і потенціал, локомотив, який реально буде підсилювати нашу обороноздатність, показувати, що ми конкурентні, небезпечні для ворогів, які зазіхають на нашу цілісність, намагаються нам зіпсувати життя і відбирають життя у нашої молоді.Тому я дякую вам, випускники, дякую колективу університету та військової кафедри, які безпосередньо займалися навчально-виховним процесом, практичною і теоретичною підготовкою. Дякую Волинській ОДА і обласній раді, що вони не були байдужими і долучилися до фінансування певного етапу створення кафедри. Спільними зусиллями ми багато зробили, і я впевнений, що зробимо ще більше, бо ми побачили наскільки це потрібно, я відчуваю, що ми можемо пишатися вами, офіцери, і тим, що ви робите.Хочу побажати професійної реалізації, особливо тим, хто виконуватиме нелегку місію офіцерів, а також мирного неба, і щоб ми найближчим часом здобули перемогу», - наголосив Петро Савчук.Своєю чергою, в.о. завідувача кафедри військової підготовки Луцького НТУ, підполковникозвучив витяг з наказу Міністра оборони України по особовому складу від 22 грудня 2018 року №844. Відповідно до якого, особам, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче «Бакалавра», пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу на кафедрі військової підготовки Луцького НТУ, присвоєно первинне військове звання «Молодший лейтенант запасу».На жаль, бути присутніми на урочистостях вдалося не усім випускникам кафедри, адже вони виявили бажання служити вже і на цей час проходять службу у різних частинах, деякі з яких дислокуються у зоні бойових дій. Проте усі із випускників отримають свої звання на урочистих зборах в тих військових частинах, в яких вони проходять службу.Крім того, урочистості відвідав заступник голови Волинської ОДА, який зазначив, що випускники військової кафедри, які нині стали офіцерами, гідні шани, адже вони зробили важливий вибір у житті, який гарантуватиме мир в Україні.«Панове офіцери, дозвольте привітати вас від імені обласної державної адміністрації та від імені усіх, хто розуміє, що таке військова служба та наскільки вона важлива для нас. Хочеш миру – готуйся до війни…Чим більше ми будемо готові до військових дій, тим більше ми будемо гарантувати мир і ворог, який хоче зазіхнути на нашу незалежність та суверенітет, задумається чи варто йому це робити.Молоді хлопці та дівчата, ви присягнули на вірність Україні і ваш вибір дорогого вартує. З шаною та повагою дивлюся на вас і розумію, що ми, українці – горда нація і самі в своєму домі будемо наводити лад», – сказав посадовець.Приєднався до вітальних слів заступник обласного військового комісара, який не дав розслабитися випускникам, одразу зауваживши, що війська чекають новоспечених молодших лейтенантів. Водночас, він запевнив, що комісаріат надасть усю необхідну для офіцерів запасу допомогу, незалежно від того, чи проходитимуть вони службу у ЗСУ чи інших силових структурах.«Я щиро вас вітаю, бажаю, щоб усе те, що ви запланували - вдалося. Крім того, хочу привітати Луцький НТУ із перший випуском та побажати тільки процвітання, щоб військова кафедра ще більш впевнено ставала на ноги, розвивала навчально-матеріальну базу, підвищувала рівень і викладацького складу, і випускників, щоб слава про них гриміла не тільки у ЗСУ, але й ширилася усією Україною», – додав Павло Садовський.