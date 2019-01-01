Скільки лучани платитимуть за опалення у грудні

Стало відомо, скільки лучани платитимуть за тепло у грудні 2018 року.ДКП «Луцьктепло» провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у грудні 2018 року в розмірі 41,14 грн за кв.м, - йдеться на офіційному сайті відомства.Зазначається, що середня фактична температура в грудні 2018 року визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології, з 01 грудня 2018 року по 20 грудня 2018 року склала -1,07ºС, з 21 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року - +1,16ºС (середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - +1,47ºС).Чинний у розрахунковому місяці тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії до 20.12.2018 становив 34,69 грн за кв.м. у місяць, який затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 04.04.2018 №197-1; з 21.12.2018 тариф становить 42,39 грн за кв.м. у місяць, який затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 30.11.2018 №777-1.