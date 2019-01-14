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«Технічний кандидат ніколи не матиме шансу потрапити у другий тур», – Ігор Лапін

«Технічний кандидат ніколи не матиме шансу потрапити у другий тур», – Ігор Лапін
Часто українці голосують під час виборів не за котрогось із кандидатів, а проти конкурента, обираючи «менше зло».

Про це в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK заявив народний депутат України (фракція «Народного фронту») Ігор Лапін.

Політик переконаний, що напередодні виборів головним завданням є загітувати українців таки прийти на виборчі дільниці і здійснити своє волевиявлення. Як приклад того, що кожен голос важливий, Ігор Лапін розповів, що він під час виборів переміг з перевагою у 28 голосів виборців.

«Люди повинні усвідомити, що кожен їхній голос дуже важливий, тому вони мають прийти», – зазначив нардеп.

Ігор Лапін звернув увагу на те, що часто українці голосують під час виборів не за котрогось із кандидатів, а проти конкурента, обираючи «менше зло». Він пояснив, чим керуються українці і кому довіряють, роблячи свій вибір.

«Якщо в Росії 99% ТБ говорять, що Путін – цар, то вийдіть на вулицю – 99% громадян Росії скажуть, що він – цар. Якщо в Україні 99% ТБ буде казати про зраду…, то яка суспільна думка має сформуватися? Вони дивляться – той зрадник, інший зрадник, виберемо того – він менше зрадив, а він бідніший – то менше накрав. Або навпаки, багатшого, бо він вже має і не буде красти… Тобто голосують проти когось, і це питання політичних технологій», – заявив Ігор Лапін.

Що ж до технічних кандидатів на президентський пост, гість програми переконаний – українці швидко з’ясують, хто з-поміж претендентів на президентську булаву є саме таким кандидатом, і з цим жодних проблем не виникатиме.

«Технічний кандидат ніколи не матиме шансу потрапити у другий тур», – переконаний нардеп.


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Теги: Ігор Лапін
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