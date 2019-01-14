«Технічний кандидат ніколи не матиме шансу потрапити у другий тур», – Ігор Лапін





Про це в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі Ігор Лапін.



Політик переконаний, що напередодні виборів головним завданням є загітувати українців таки прийти на виборчі дільниці і здійснити своє волевиявлення. Як приклад того, що кожен голос важливий, Ігор Лапін розповів, що він під час виборів переміг з перевагою у 28 голосів виборців.



«Люди повинні усвідомити, що кожен їхній голос дуже важливий, тому вони мають прийти», – зазначив нардеп.



Ігор Лапін звернув увагу на те, що часто українці голосують під час виборів не за котрогось із кандидатів, а проти конкурента, обираючи «менше зло». Він пояснив, чим керуються українці і кому довіряють, роблячи свій вибір.



«Якщо в Росії 99% ТБ говорять, що Путін – цар, то вийдіть на вулицю – 99% громадян Росії скажуть, що він – цар. Якщо в Україні 99% ТБ буде казати про зраду…, то яка суспільна думка має сформуватися? Вони дивляться – той зрадник, інший зрадник, виберемо того – він менше зрадив, а він бідніший – то менше накрав. Або навпаки, багатшого, бо він вже має і не буде красти… Тобто голосують проти когось, і це питання політичних технологій», – заявив Ігор Лапін.



Що ж до технічних кандидатів на президентський пост, гість програми переконаний – українці швидко з’ясують, хто з-поміж претендентів на президентську булаву є саме таким кандидатом, і з цим жодних проблем не виникатиме.



«Технічний кандидат ніколи не матиме шансу потрапити у другий тур», – переконаний нардеп.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Часто українці голосують під час виборів не за котрогось із кандидатів, а проти конкурента, обираючи «менше зло».Про це в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK заявив народний депутат України (фракція «Народного фронту»)Політик переконаний, що напередодні виборів головним завданням є загітувати українців таки прийти на виборчі дільниці і здійснити своє волевиявлення. Як приклад того, що кожен голос важливий, Ігор Лапін розповів, що він під час виборів переміг з перевагою у 28 голосів виборців.«Люди повинні усвідомити, що кожен їхній голос дуже важливий, тому вони мають прийти», – зазначив нардеп.Ігор Лапін звернув увагу на те, що часто українці голосують під час виборів не за котрогось із кандидатів, а проти конкурента, обираючи «менше зло». Він пояснив, чим керуються українці і кому довіряють, роблячи свій вибір.«Якщо в Росії 99% ТБ говорять, що Путін – цар, то вийдіть на вулицю – 99% громадян Росії скажуть, що він – цар. Якщо в Україні 99% ТБ буде казати про зраду…, то яка суспільна думка має сформуватися? Вони дивляться – той зрадник, інший зрадник, виберемо того – він менше зрадив, а він бідніший – то менше накрав. Або навпаки, багатшого, бо він вже має і не буде красти… Тобто голосують проти когось, і це питання політичних технологій», – заявив Ігор Лапін.Що ж до технічних кандидатів на президентський пост, гість програми переконаний – українці швидко з’ясують, хто з-поміж претендентів на президентську булаву є саме таким кандидатом, і з цим жодних проблем не виникатиме.«Технічний кандидат ніколи не матиме шансу потрапити у другий тур», – переконаний нардеп.

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