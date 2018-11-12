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У Черкасах жінка дивом врятувалась після падіння з мосту

У Черкасах жінка дивом врятувалась після падіння з мосту
У Черкасах під мостом у парку перехожі виявили людину, яка непорушно лежала.

Згодом виявилось, що 30-річна жінка після падіння з висоти дивом вижила, але отримала численні важкі травми, - пише Корреспондент.

Вона була госпіталізована в лікарню. Там у неї діагностували множинні переломи кісток. На мосту лежали її особисті речі: куртка, сумка з документами і грошима.

Що сталося того вечора, потерпіла не пам'ятала і не змогла розповісти про причини падіння. До приїзду медиків патрульні підтримували з нею розмову. Наразі причини падіння встановлюють слідчі.

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Теги: міст, падіння
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