У Черкасах жінка дивом врятувалась після падіння з мосту

У Черкасах під мостом у парку перехожі виявили людину, яка непорушно лежала.Згодом виявилось, що 30-річна жінка після падіння з висоти дивом вижила, але отримала численні важкі травми, - пише Корреспондент.Вона була госпіталізована в лікарню. Там у неї діагностували множинні переломи кісток. На мосту лежали її особисті речі: куртка, сумка з документами і грошима.Що сталося того вечора, потерпіла не пам'ятала і не змогла розповісти про причини падіння. До приїзду медиків патрульні підтримували з нею розмову. Наразі причини падіння встановлюють слідчі.