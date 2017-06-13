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Суд у справі Литкіної перенесли через ДТП адвоката та хворобу підозрюваного

Суд у справі Литкіної перенесли через ДТП адвоката та хворобу підозрюваного
У Ковельському міськрайонному суді перенесли розгляд справи вбивства неповнолітньої Катерини Литкіної на 30 січня.

Про це пише БУГ.

Нагадаємо, Катерину Литкіну, яка проживала у Нововолинську, знайшли мертвою після 11 днів відсутності вдома.

Наразі відбувається слідство. Є двоє підозрюваних - Назар С. та Максим Т., якого у січні затримали у Словенії.

На початку судового засідання захисник обвинуваченого зі Словенії, адвокат Дягель повідомив, що його колега Ковальов, який також захищає інтереси Максима Т., дорогою в суд потрапив у ДТП. Як з’ясувалося, на засідання вони їхали разом. На питання судлі Логвинюк, наскільки серйозні наслідки дорожньої пригоди, відповів, що пошкоджено автомобіль адвоката. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Під час заслуховування судом думки присутніх щодо можливості проведення засідання без Ковальова та інших учасників процесу, які не прибули, обвинувачений Максим Т. заявив, що у нього температура і погано себе почуває.

Адвокат Дягель підтвердив, що рідні передавали обвинуваченому ліки через його стан здоров’я.

Також Максим Т. висловив позицію, що не бажає продовжувати розгляд справи без свого адвоката.

Суд постановив: потрібно викликати медиків для обстеження хворого, аби переконатися, що справді є загроза його стану здоров’я.

До Максима Т. приїхала «швидка». Після того як суддя попросила всіх покинути залу суду, медичні працівники провели його обстеження.

«Йому недобре, нездужає. Горло, температура...», – пояснив працівник екстреної медичної допомоги судді.

Потерпіла Вікторія Литкіна прибула в Ковель з Польщі і мала б давати свідчення, проте у зв’язку з непередбачуваними обставинами суд змушений перенести слухання.

Після перерви суддя Логвинюк все ж поцікавилася думкою Максима Т., чи зможе він зібрати сили, аби вислухати допит лише однієї потерпілої – Вікторії Литкіної – оскільки вона прибула з-за кордону. Обвинувачений заперечує. Суд переносять на 30-те січня.

Також на судові слухання 17-го січня була викликана свідок зі Словенії, проте, як повідомив адвокат Максима Т., вона теж захворіла. Йшлося й про те, що свідок не заперечує брати участь в засіданнях і надіслала довідку, яка підтверджує, що вона дійсно хвора.

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Теги: суд, Волинь, Катерина Литкіна, Ковель, вбивство
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