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На Волині «зек» дав хабар працівнику колонії

На Волині «зек» дав хабар працівнику колонії
На Волині засуджений намагався підкупити працівника Маневицької виправної колонії №42.

Відтак, 17 січня «зек» дав 500 гривень хабара працівнику виправної колонії, - інформує прес-служба прокуратури області

Таким чином засуджений намагався вирішити питання про не переведення його в іншу виправну установу.

Відомості про пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України ) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У кримінальному провадженні тривають невідкладні слідчі дії.




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Теги: хабар, зек, колонія, Маневичі
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