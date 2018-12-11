На Волині «зек» дав хабар працівнику колонії





Відтак, 17 січня «зек» дав 500 гривень хабара працівнику виправної колонії, - інформує прес-служба прокуратури області



Таким чином засуджений намагався вирішити питання про не переведення його в іншу виправну установу.



Відомості про пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України ) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



У кримінальному провадженні тривають невідкладні слідчі дії.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині засуджений намагався підкупити працівника Маневицької виправної колонії №42.Відтак, 17 січня «зек» дав 500 гривень хабара працівнику виправної колонії, - інформує прес-служба прокуратури областіТаким чином засуджений намагався вирішити питання про не переведення його в іншу виправну установу.Відомості про пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України ) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.У кримінальному провадженні тривають невідкладні слідчі дії.

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