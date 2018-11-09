На Волині задля збереження корисних у фауні тварин регулюють чисельність лисиць

У Волинській області регулювання чисельності лисиць необхідне для того, аби зберегти корисних у фауні тварин, зокрема, зайців-русаків, та щоб не допустити поширення сказу.Про це йшлося у четвер, 17 січня, під час наради у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.Нарада відбулася під головуванням начальника ВОУЛМГ. Долучилися до обговорення найбільш важливих нині для мисливців питань перший заступник начальника управління, начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, завідувач сектору мисливського господарства ВОУЛМГ, користувачі мисливських угідь краю.Олександр Кватирко наголосив, що лісівники, фахівці управління екології, Держпродспоживслужби та користувачі мисливських угідь повинні тісно співпрацювати задля збереження фауни на Волині та постійно комунікувати. Саме такі наради, які вже стають традиційними, мають бути тим майданчиком, де обговорюватимуться і будуть вирішені найбільш актуальні питання. Головний лісівники області запропонував проводити такі зустрічі відтепер раз на квартал.«Потрібно не лише регулювати чисельність хижаків, а й боротися з браконьєрством та дбати про збільшення популяції мисливських тварин. Завдання нашого управління – взяти на себе координацію цих дій, зробити корпоративну базу всіх угідь, а з вашого боку – довести до оптимального показника кількість звірів», – звернувся до присутніх посадовець.Олександр Кватирко запропонував взяти «тайм-аут» на два тижні, аби користувачі угідь надали цифри стосовно кількості тварин та продумали план щодо збереження фауни на наступні три роки. Він не виключив можливість у разі необхідності навіть заборонити полювання в області на 3-5 років. До слова, на сьогодні на Волині налічують 12 тисяч активних мисливців.Перший заступник начальника звернув увагу присутніх, що нині на часі особливо – вирішення питання корегування популяції лисиць та вовків у мисливських угіддях і, що, відповідно, у результаті правильно проведеної роботи призведе до збільшення чисельності корисних у фауні тварин.Стан ведення мисливського господарства в області проаналізував Василь Сухопор. Зокрема головний мисливствознавець Волинського ОУЛМГ зазначив, що на сьогодні гострою проблемою для збільшення популяції в угіддях зайця-русака, куріпки сірої, тетерука і фазана є збільшення чисельності хижих тварин. Так, за останніми даними, кількість вовка на Волині становить 26 голів, що на 10 голів більше, аніж у 2016 році, лисиць – 2669 голів, що на 132 більше. Натомість чисельність зайця-русака за період з 2008 року зменшилася і становить 34 355 голів.«За рік при чисельності у 26 голів вовк знищує 650 козуль, або майже 10% від наявної кількості козуль в області. Наявні в області понад 2 тисячі лисиць знищують 32 тисячі зайців, або 90% від всіх облікованих зайців», – розповів він.Завідувач сектору мисливського господарства ВОУЛМГ повідомив, що ще місяць тому в управлінні збирали всіх користувачів угідь, де наголошували про необхідність врегулювання кількості хижаків, особливо лисиці. Однак не всі дослухалися до цього і не спрацювали повноцінно.Посадовець відзначив, що у європейських країнах проведення ряду заходів, зокрема, обладнання штучних нір для регулювання чисельності хижаків, обсяг добування зайців зріс майже у 7 разів. Проте такі кроки потребують серйозного капіталовкладення.Також на Волині гостро постала проблема зменшення кількості диких свиней і цей вид може зникнути з лімітів добування взагалі. Відтак, потрібно вирішувати питання щодо відновлення чисельності цього виду. Єдиний ефективний спосіб – будівництво вольєрів у всіх мисливських господарствах. Вольєри також планують зводити й для оленів, фазанів, качок.«Без вкладання коштів у мисливське господарство ми не зможемо розвиватися», – сказав посадовець.У свою чергу, начальник управління екології Дмитро Новохатський розповів, що щільність популяції лисиць не повинна перевищувати від 0,5 до 1 голови на 1 тисячу гектарів мисливських угідь. Користувачі також зобов’язані проводити боротьбу з бродячими собаками і котами.«У 2015 році в області було 2474 особини лисиць, 2016 році – 1873 особини, 2017 – 2338. Порівнявши з Рівненською областю, популяція зменшилася майже утричі», - повідомив посадовець.Відтак ОДА, ВОУЛМГ та користувачі угідь будуть спільно працювати, аби вирішити ситуацію.Веденням мисливського господарства в області на даний час займаються 56 користувачів мисливських угідь, із них:– 16 державних підприємств Волинського ОУЛМГ, яким надано угідь на площі 347,5 тис. га, або 23% від загальної площі мисливських угідь області (1 мисливське, 3 лісомисливських, 11 лісогосподарських, Черемський ПЗ);– 15 районних організацій Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР), яким надано угідь на площі 820 тис. га, або 54% від загальної площі мисливських угідь області;– 24 користувачі інших форм власності(клуби, громадські організації, приватні підприємства), яким надано угідь на площі 312 тис. га, або 21% від загальної площі мисливських угідь області;Шацький НПП, якому надано угідь на площі 28,9 тис. га або 2% від загальної площі мисливських угідь області.