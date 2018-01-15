вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де у Любешеві купатимуться на Водохреще

Де у Любешеві купатимуться на Водохреще
У Любешеві традиційно 19 січня, на Хрещення Господнє, відбуватимуться купання в ополонці.

Одне з таких традиційних місць у жителів Любешова є річка Стохід, що у селищному парку, - повідомили на сайті ОТГ.

"Для учасників хрещенського занурення буде підготовлено ополонку, чергуватимуть медпрацівники та рятувальники, окрім того передбачено гарячий чай", - йдеться у повідомленні.

Чин освячення води на місці хрещенського занурення у парку відбудеться о 12.00, а також на 13.00 год. чин освячення буде проведено і на центральному пляжі селища.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Водохреще, освячення, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Скандал у ліцеї на Волині: черговий гуртожитку побив учня. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд над бійцями 51-ої бригади не відбувся через неявку підсудних
Сьогодні, 17:40
Порушники-рецидивісти: кіоск у Луцьку знову попався на «нічному» алкоголі
Сьогодні, 17:36
Де у Любешеві купатимуться на Водохреще
Сьогодні, 17:33
На Волині задля збереження корисних у фауні тварин регулюють чисельність лисиць
Сьогодні, 17:30
На Волині «зек» дав хабар працівнику колонії
Сьогодні, 17:24
Схожі новини
Де у Ковелі можна буде скупатися на Водохреще Де у Ковелі можна буде скупатися на Водохреще
Сьогодні, 18:17
Коли відбудеться велике освячення води у луцькому Стиру Коли відбудеться велике освячення води у луцькому Стиру
Сьогодні, 15:56
У Луцьку з кранів тектиме свята вода У Луцьку з кранів тектиме свята вода
16 січень, 14:50
Водохреще у Луцьку: опублікували графік богослужінь Водохреще у Луцьку: опублікували графік богослужінь
15 січень, 2018, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля луцького ЦУМу джип збив матір з дитиною. ФОТО
Сьогодні, 18:38
 0
Лучани насолодилися різдвяним концертом оркестру «Con Moto». ФОТО
Сьогодні, 18:30
 0
У Ковелі соцслужби розбиратимуться з матір'ю 9-річної дівчини, яка пішла щедрувати і зникла
Сьогодні, 18:28
 0
Де у Ковелі можна буде скупатися на Водохреще
Сьогодні, 18:17
 0
До Луцька з концертом їде Арсен Мірзоян: виручені гроші співак віддасть хлопчику без ока
Сьогодні, 18:13
 0
Медіа
відео
1/8