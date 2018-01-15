Де у Любешеві купатимуться на Водохреще

У Любешеві традиційно 19 січня, на Хрещення Господнє, відбуватимуться купання в ополонці.Одне з таких традиційних місць у жителів Любешова є річка Стохід, що у селищному парку, - повідомили на сайті ОТГ."Для учасників хрещенського занурення буде підготовлено ополонку, чергуватимуть медпрацівники та рятувальники, окрім того передбачено гарячий чай", - йдеться у повідомленні.Чин освячення води на місці хрещенського занурення у парку відбудеться о 12.00, а також на 13.00 год. чин освячення буде проведено і на центральному пляжі селища.