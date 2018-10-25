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Суд над бійцями 51-ої бригади не відбувся через неявку підсудних

Суд над бійцями 51-ої бригади не відбувся через неявку підсудних
Перше у 2019 році судове засідання над бійцями колишньої 51-ої бригади не відбулося.

Про це інформує «ВолиньUA».

Причиною його відміни стала неявка одного із підсудних.

Нагадаємо, що хлопців судять за те вийшли з оточення. Бійці 51-ої бригади в липні 2014 року, після 10 днів оточення, 10 днів обстрілів із «Градів» та мінометів, коли була розбита вся техніка, не дочекавшись прийняття рішень командування, самі виходили з оточення, потрапили в полон та були вивезені на територію Росії. Нині їх судять за відмову від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групи осіб.

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Теги: суд, бійці, Володимир-Волинський
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