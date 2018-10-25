Суд над бійцями 51-ої бригади не відбувся через неявку підсудних





Про це інформує



Причиною його відміни стала неявка одного із підсудних.



Нагадаємо, що хлопців судять за те вийшли з оточення. Бійці 51-ої бригади в липні 2014 року, після 10 днів оточення, 10 днів обстрілів із «Градів» та мінометів, коли була розбита вся техніка, не дочекавшись прийняття рішень командування, самі виходили з оточення, потрапили в полон та були вивезені на територію Росії. Нині їх судять за відмову від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групи осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перше у 2019 році судове засідання над бійцями колишньої 51-ої бригади не відбулося.Про це інформує «ВолиньUA» Причиною його відміни стала неявка одного із підсудних.Нагадаємо, що хлопців судять за те вийшли з оточення. Бійці 51-ої бригади в липні 2014 року, після 10 днів оточення, 10 днів обстрілів із «Градів» та мінометів, коли була розбита вся техніка, не дочекавшись прийняття рішень командування, самі виходили з оточення, потрапили в полон та були вивезені на територію Росії. Нині їх судять за відмову від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групи осіб.

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