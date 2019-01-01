У перукарні «Смугастий носоріг» – цікава пропозиція для мам*

У майстерні краси, яка надає послуги у форматі сімейної перукарні, працюють спеціалісти, які враховують усі побажання та рекомендації.Майстер допоможе обрати індивідуальний дизайн та підкаже як правильно доглядати за руками. Усі інструменти проходять 3 етапи стерилізації. Також представлений великий вибір гель-лаків топових брендів.«Поки ви робите манікюр у майстерні краси «Смугастий носоріг», ваші дітки будуть безкоштовно розважатися у лабіринті під наглядом найкращих помічників Смугастого!» – наголошують у прес-службі РЦ.А ще, чудова пропозиція для усіх відвідувачів – «книжечка для наклейок» котрі ви отримуєте за кожну послугу у майстерні краси, а після того як зберете усі – зможете обрати крутий подарунок, або ряд безкоштовних пропозицій від ДРК «Смугастий носоріг»!Аби записатися на круту стрижку чи зачіску або стильний манікюр телефонуйте за номером:+38 (066) 770 07 57. РЦ «Промінь» 2-й поверх.Адреса: просп. Президента Грушевського, 2