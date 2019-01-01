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У перукарні «Смугастий носоріг» – цікава пропозиція для мам*

У перукарні «Смугастий носоріг» – цікава пропозиція для мам*
У майстерні краси, яка надає послуги у форматі сімейної перукарні, працюють спеціалісти, які враховують усі побажання та рекомендації.

Майстер допоможе обрати індивідуальний дизайн та підкаже як правильно доглядати за руками. Усі інструменти проходять 3 етапи стерилізації. Також представлений великий вибір гель-лаків топових брендів.

«Поки ви робите манікюр у майстерні краси «Смугастий носоріг», ваші дітки будуть безкоштовно розважатися у лабіринті під наглядом найкращих помічників Смугастого!» – наголошують у прес-службі РЦ.

А ще, чудова пропозиція для усіх відвідувачів – «книжечка для наклейок» котрі ви отримуєте за кожну послугу у майстерні краси, а після того як зберете усі – зможете обрати крутий подарунок, або ряд безкоштовних пропозицій від ДРК «Смугастий носоріг»!
Аби записатися на круту стрижку чи зачіску або стильний манікюр телефонуйте за номером:

+38 (066) 770 07 57. РЦ «Промінь» 2-й поверх.
Адреса: просп. Президента Грушевського, 2
У перукарні «Смугастий носоріг» – цікава пропозиція для мам*
У перукарні «Смугастий носоріг» – цікава пропозиція для мам*
У перукарні «Смугастий носоріг» – цікава пропозиція для мам*

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Теги: РЦ «Промінь»
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