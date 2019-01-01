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У Луцьку посеред ночі медики «швидкої» прийняли пологи «на дому»

У Луцьку посеред ночі медики «швидкої» прийняли пологи «на дому»
Для родини, що мешкає на вулиці Чернишевського в Луцьку, ніч на 17 січня запам'ятається назавжди. Їм лелека вирішив терміново принести другу дитину.

Про це пише Волинь-нова.

Бригада ЕМД прибула оперативно, але пологи вже почалися.

Породіллі надали допомогу, прийняли немовля, а тоді доправили маму із новонародженим у Луцький пологовий будинок.

Як розповіла старший лікар зміни центральної оперативної диспетчерської Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Світлана Іщук, усе частіше бригади «швидкої» змушені приймати пологи «на дому».

— Такі випадки тепер — не рідкість, особливо у сільській місцевості. Жінки, які вже мають по кілька дітей, у довірливій розмові зізнаються, що не поспішають до лікарень через брак грошей на все необхідне для пологів. Мовляв, удома народжувати дешевше. Наші бригади мають усе необхідне, щоб допомогти дитині з'явитися на світ і в екстремальних умовах. Але краще не ризикувати здоров'ям, — застерігає лікар.


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Теги: медики, лікарня, порятунок, Волинь
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