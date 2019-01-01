Прем’єри цього тижня у кінотеатрі «Multiplex»*

У РЦ «Промінь» повідомили, які прем'єри чекають на лучан та гостей міста цього тижня.Вікове обмеження: 16+18-річна вдова, королева Франції, повертається до рідної Шотландії, аби правити своїм народом. Марія заявляє своє право на англійський трон та втягується в протистояння зі своєю сестрою Єлизаветою. Любовні інтриги та політичні змови поставлять під загрозу обидва престоли та змінять хід історії.Вікове обмеження: ЗАМогутні галли здавна черпали силу в секретному напої, який готував великий старець. Але прийшла біда, звідки не чекали - поважний друїд звалився з дерева і зламав обидві ноги. Тепер Астеріксу і Обеліксу належить відправитися в небезпечну подорож, щоб відшукати нового друїда, гідного осягнути рецепт таємного зілля.Вікове обмеження: 16+Кінохіти легендарного М. Найта Ш’ямалана «Спліт» та «Невразливий» продовжаться у шокуючому трилері. Небезпечний псих з множинним розладом особистості і таємничий терорист на ім’я «Скло» виходять на слід своїх давніх ворогів. Хто зупинить Звіра в людській подобі?Вікове обмеження: 12+Мільйонер Філіпп залишився паралізованим та прикутим до інвалідного крісла внаслідок нещасного випадку. Аби нормально жити, йому потрібен постійний помічник, але всі, кого приводить асистентка Івонн, не влаштовують Філіппа. У підсумку роботу отримує колишній в’язень, балакучий Делл.