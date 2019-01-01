Прем’єри цього тижня у кінотеатрі «Multiplex»*
Сьогодні, 20:48
У РЦ «Промінь» повідомили, які прем'єри чекають на лучан та гостей міста цього тижня.
Фільм «Марія - королева Шотландії»
Вікове обмеження: 16+
18-річна вдова, королева Франції, повертається до рідної Шотландії, аби правити своїм народом. Марія заявляє своє право на англійський трон та втягується в протистояння зі своєю сестрою Єлизаветою. Любовні інтриги та політичні змови поставлять під загрозу обидва престоли та змінять хід історії.
Фільм «Астерікс і таємне зілля»
Вікове обмеження: ЗА
Могутні галли здавна черпали силу в секретному напої, який готував великий старець. Але прийшла біда, звідки не чекали - поважний друїд звалився з дерева і зламав обидві ноги. Тепер Астеріксу і Обеліксу належить відправитися в небезпечну подорож, щоб відшукати нового друїда, гідного осягнути рецепт таємного зілля.
http://bit.ly/2FGF1P6
Фільм «Скло»
Вікове обмеження: 16+
Кінохіти легендарного М. Найта Ш’ямалана «Спліт» та «Невразливий» продовжаться у шокуючому трилері. Небезпечний псих з множинним розладом особистості і таємничий терорист на ім’я «Скло» виходять на слід своїх давніх ворогів. Хто зупинить Звіра в людській подобі?
http://bit.ly/2FGhwWI
Фільм «1+1: Нова історія»
Вікове обмеження: 12+
Мільйонер Філіпп залишився паралізованим та прикутим до інвалідного крісла внаслідок нещасного випадку. Аби нормально жити, йому потрібен постійний помічник, але всі, кого приводить асистентка Івонн, не влаштовують Філіппа. У підсумку роботу отримує колишній в’язень, балакучий Делл.
http://bit.ly/2FCATzT
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фільм «Марія - королева Шотландії»
Вікове обмеження: 16+
18-річна вдова, королева Франції, повертається до рідної Шотландії, аби правити своїм народом. Марія заявляє своє право на англійський трон та втягується в протистояння зі своєю сестрою Єлизаветою. Любовні інтриги та політичні змови поставлять під загрозу обидва престоли та змінять хід історії.
Фільм «Астерікс і таємне зілля»
Вікове обмеження: ЗА
Могутні галли здавна черпали силу в секретному напої, який готував великий старець. Але прийшла біда, звідки не чекали - поважний друїд звалився з дерева і зламав обидві ноги. Тепер Астеріксу і Обеліксу належить відправитися в небезпечну подорож, щоб відшукати нового друїда, гідного осягнути рецепт таємного зілля.
http://bit.ly/2FGF1P6
Фільм «Скло»
Вікове обмеження: 16+
Кінохіти легендарного М. Найта Ш’ямалана «Спліт» та «Невразливий» продовжаться у шокуючому трилері. Небезпечний псих з множинним розладом особистості і таємничий терорист на ім’я «Скло» виходять на слід своїх давніх ворогів. Хто зупинить Звіра в людській подобі?
http://bit.ly/2FGhwWI
Фільм «1+1: Нова історія»
Вікове обмеження: 12+
Мільйонер Філіпп залишився паралізованим та прикутим до інвалідного крісла внаслідок нещасного випадку. Аби нормально жити, йому потрібен постійний помічник, але всі, кого приводить асистентка Івонн, не влаштовують Філіппа. У підсумку роботу отримує колишній в’язень, балакучий Делл.
http://bit.ly/2FCATzT
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинян запрошують на лижні екскурсії Шацькими озерами. ФОТО
Сьогодні, 21:34
Прем’єри цього тижня у кінотеатрі «Multiplex»*
Сьогодні, 20:48
У Черкасах жінка дивом врятувалась після падіння з мосту
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 18 січня
Сьогодні, 20:00
Під Луцьком можна купити унікальну квартиру*
Сьогодні, 19:50