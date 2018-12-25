Голодна кутя: що приготувати напередодні Водохреща
Сьогодні, 19:16
Другий Святий вечір, або "Голодна кутя" – це вечір 18 січня напередодні Водохреща.
З появою першої зірки на небі вся сім'я сідає за стіл, який накривають лише пісними стравами, а головна страва в цей вечір – кутя, - пише 24 канал.
З ранку і до вечора на Другий Святий вечір триває строгий піст. Він не стосується лише маленьких дітей і людей літнього віку.
Вранці люди йдуть в церкву, щоб посвятити воду. Глеки або маленькі бідончики прикрашають колосками пшениці, або сушеними квіточками.
Страви на Другий Святвечір
Всі страви в цей вечір повинні бути пісними – на столі необов'язково повинно бути 12 страв, як і на Святвечір. Однак у західних областях України традиційно ставлять саме таку кількість страв.
Головні страви, які повинні бути на столі – це кутя, борщ з грибними вушками, вареники з начинкою, грибна підлива і узвар (компот із сухофруктів).
На стіл кладуть трішки сіна, зверху – білу скатертину. Як тільки на небі з'явиться перша зірочка, сім'я збирається за святковим столом.
Спочатку всі повинні скуштувати кутю і лише потім починають вечеряти.
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З появою першої зірки на небі вся сім'я сідає за стіл, який накривають лише пісними стравами, а головна страва в цей вечір – кутя, - пише 24 канал.
З ранку і до вечора на Другий Святий вечір триває строгий піст. Він не стосується лише маленьких дітей і людей літнього віку.
Вранці люди йдуть в церкву, щоб посвятити воду. Глеки або маленькі бідончики прикрашають колосками пшениці, або сушеними квіточками.
Страви на Другий Святвечір
Всі страви в цей вечір повинні бути пісними – на столі необов'язково повинно бути 12 страв, як і на Святвечір. Однак у західних областях України традиційно ставлять саме таку кількість страв.
Головні страви, які повинні бути на столі – це кутя, борщ з грибними вушками, вареники з начинкою, грибна підлива і узвар (компот із сухофруктів).
На стіл кладуть трішки сіна, зверху – білу скатертину. Як тільки на небі з'явиться перша зірочка, сім'я збирається за святковим столом.
Спочатку всі повинні скуштувати кутю і лише потім починають вечеряти.
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