Голодна кутя: що приготувати напередодні Водохреща





З появою першої зірки на небі вся сім'я сідає за стіл, який накривають лише пісними стравами, а головна страва в цей вечір – кутя, - пише



З ранку і до вечора на Другий Святий вечір триває строгий піст. Він не стосується лише маленьких дітей і людей літнього віку.



Вранці люди йдуть в церкву, щоб посвятити воду. Глеки або маленькі бідончики прикрашають колосками пшениці, або сушеними квіточками.



Страви на Другий Святвечір



Всі страви в цей вечір повинні бути пісними – на столі необов'язково повинно бути 12 страв, як і на Святвечір. Однак у західних областях України традиційно ставлять саме таку кількість страв.



Головні страви, які повинні бути на столі – це кутя, борщ з грибними вушками, вареники з начинкою, грибна підлива і узвар (компот із сухофруктів).



На стіл кладуть трішки сіна, зверху – білу скатертину. Як тільки на небі з'явиться перша зірочка, сім'я збирається за святковим столом.



Спочатку всі повинні скуштувати кутю і лише потім починають вечеряти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Другий Святий вечір, або "Голодна кутя" – це вечір 18 січня напередодні Водохреща.З появою першої зірки на небі вся сім'я сідає за стіл, який накривають лише пісними стравами, а головна страва в цей вечір – кутя, - пише 24 канал З ранку і до вечора на Другий Святий вечір триває строгий піст. Він не стосується лише маленьких дітей і людей літнього віку.Вранці люди йдуть в церкву, щоб посвятити воду. Глеки або маленькі бідончики прикрашають колосками пшениці, або сушеними квіточками.Всі страви в цей вечір повинні бути пісними – на столі необов'язково повинно бути 12 страв, як і на Святвечір. Однак у західних областях України традиційно ставлять саме таку кількість страв.Головні страви, які повинні бути на столі – це кутя, борщ з грибними вушками, вареники з начинкою, грибна підлива і узвар (компот із сухофруктів).На стіл кладуть трішки сіна, зверху – білу скатертину. Як тільки на небі з'явиться перша зірочка, сім'я збирається за святковим столом.Спочатку всі повинні скуштувати кутю і лише потім починають вечеряти.

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