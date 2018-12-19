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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 18 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 18 січня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі очікується сніжна погода.

Температура повітря вночі до -5…-2 градусів, удень підніметься до +2…+3.

Вітер північно-західний, західний, північний і південно-західний, 1-8 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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