До Луцька з концертом їде Арсен Мірзоян: виручені гроші співак віддасть хлопчику без ока
Сьогодні, 18:13
У Луцьку відбудеться сольний концерт Арсена Мірзояна.
Артист виступить 22 лютого о 20:00 у кафе "Show Basilic", - повідомив арт-директор закладу Назар Пащук.
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"Всі виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на допомогу Арсену Васєчко. Так вирішив співак, побачивши новину на одному з волинських сайтів. Арсен Васєчко маленький хлопчик з Волині, який потребує нашої допомоги!
Арсенчик народився без ока, багаторазові операції і протезування в Україні не дали результату. Єдиний його шанс – це Німеччина, але вона занадто дорога для його сім’ї. Потрібно близько 10 000 €. На сьогодні залишилось зібрати 108 000 грн.
Разом зможемо!
Допомогти можна вже зараз:
Приватбанк 5168 7422 3108 4686 Лотоцька Наталія Володимирівна", - йдеться у повідомленні.
Квитки на концерт можна придбати у "Show Basilic",
Інформація за тел. 0956021595
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Артист виступить 22 лютого о 20:00 у кафе "Show Basilic", - повідомив арт-директор закладу Назар Пащук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинські колядники віддали зароблені гроші на операцію хлопчику без ока
"Всі виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на допомогу Арсену Васєчко. Так вирішив співак, побачивши новину на одному з волинських сайтів. Арсен Васєчко маленький хлопчик з Волині, який потребує нашої допомоги!
Арсенчик народився без ока, багаторазові операції і протезування в Україні не дали результату. Єдиний його шанс – це Німеччина, але вона занадто дорога для його сім’ї. Потрібно близько 10 000 €. На сьогодні залишилось зібрати 108 000 грн.
Разом зможемо!
Допомогти можна вже зараз:
Приватбанк 5168 7422 3108 4686 Лотоцька Наталія Володимирівна", - йдеться у повідомленні.
Квитки на концерт можна придбати у "Show Basilic",
Інформація за тел. 0956021595
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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