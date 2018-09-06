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До Луцька з концертом їде Арсен Мірзоян: виручені гроші співак віддасть хлопчику без ока

До Луцька з концертом їде Арсен Мірзоян: виручені гроші співак віддасть хлопчику без ока
У Луцьку відбудеться сольний концерт Арсена Мірзояна.

Артист виступить 22 лютого о 20:00 у кафе "Show Basilic", - повідомив арт-директор закладу Назар Пащук.

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"Всі виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на допомогу Арсену Васєчко. Так вирішив співак, побачивши новину на одному з волинських сайтів. Арсен Васєчко маленький хлопчик з Волині, який потребує нашої допомоги!
Арсенчик народився без ока, багаторазові операції і протезування в Україні не дали результату. Єдиний його шанс – це Німеччина, але вона занадто дорога для його сім’ї. Потрібно близько 10 000 €. На сьогодні залишилось зібрати 108 000 грн.
Разом зможемо!

Допомогти можна вже зараз:
Приватбанк 5168 7422 3108 4686 Лотоцька Наталія Володимирівна", - йдеться у повідомленні.

Квитки на концерт можна придбати у "Show Basilic",
Інформація за тел. 0956021595

До Луцька з концертом їде Арсен Мірзоян: виручені гроші співак віддасть хлопчику без ока

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Теги: Арсен Мірзоян, концерт, виступ, благодійність
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