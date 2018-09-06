До Луцька з концертом їде Арсен Мірзоян: виручені гроші співак віддасть хлопчику без ока

У Луцьку відбудеться сольний концерт Арсена Мірзояна.Артист виступить 22 лютого о 20:00 у кафе "Show Basilic", - повідомив арт-директор закладу"Всі виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на допомогу Арсену Васєчко. Так вирішив співак, побачивши новину на одному з волинських сайтів. Арсен Васєчко маленький хлопчик з Волині, який потребує нашої допомоги!Арсенчик народився без ока, багаторазові операції і протезування в Україні не дали результату. Єдиний його шанс – це Німеччина, але вона занадто дорога для його сім’ї. Потрібно близько 10 000 €. На сьогодні залишилось зібрати 108 000 грн.Разом зможемо!Допомогти можна вже зараз:Приватбанк 5168 7422 3108 4686 Лотоцька Наталія Володимирівна", - йдеться у повідомленні.Квитки на концерт можна придбати у "Show Basilic",Інформація за тел. 0956021595