У Ковелі соцслужби розбиратимуться з матір'ю 9-річної дівчини, яка пішла щедрувати і зникла





Аби уникнути поширення недостовірної інформації, яка останніх кілька днів поширюється у соцмережах щодо зниклої 9-річної дівчинки, Ковельський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді інформує, що 13 січня дитина разом із подругою матері та її чотирирічним сином щедрували по домівках ковельчан, - пише



33-річна жінка, на запрошення одного з місцевих чоловіків, вирішила разом з дітьми залишитись у гостях, не повідомивши рідних про місце свого перебування.







Наступного дня жінка сама зателефонувала матері та повідомила, де перебуває з дітьми, пояснивши, що вони гостювали у знайомого, а телефон розрядився, тож подзвонити раніше не могла.



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На місце виїхали представники правоохоронних органів та соцслужб, які доставили їх у відділок.



Діти весь цей час перебували у квартирі. З ними усе гаразд. Їх передали рідним.



"Щодо дій жінки, яка безвідповідально повелася з малолітніми дітьми, а також матері 9-річної дівчинки, яка залишила дитину подрузі та не цікавилась місцем її перебування, буде прийнято відповідні рішення органами опіки. Розглядатиметься питання про позбавлення їх батьківських прав. Варто зауважити, що обидві жінки уже перебувають на обліку соціальних служб та були попереджені про відповідальність за невиконання своїх батьківських обов'язків", - пише видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі деталі зникнення 9-річної дівчинки з Ковеля, яку згодом знайшли в одній з квартир міста.Аби уникнути поширення недостовірної інформації, яка останніх кілька днів поширюється у соцмережах щодо зниклої 9-річної дівчинки, Ковельський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді інформує, що 13 січня дитина разом із подругою матері та її чотирирічним сином щедрували по домівках ковельчан, - пише КовельPost 33-річна жінка, на запрошення одного з місцевих чоловіків, вирішила разом з дітьми залишитись у гостях, не повідомивши рідних про місце свого перебування. Після звернення до поліції бабусі дівчинки, до пошуків жінки та двох дітей було залучено поліцію, працівників соціальних служб та волонтерів , які обходили помешкання у місцях ймовірного перебування зниклих, спілкувалися з людьми, які могли їх бачити.Наступного дня жінка сама зателефонувала матері та повідомила, де перебуває з дітьми, пояснивши, що вони гостювали у знайомого, а телефон розрядився, тож подзвонити раніше не могла.На місце виїхали представники правоохоронних органів та соцслужб, які доставили їх у відділок.Діти весь цей час перебували у квартирі. З ними усе гаразд. Їх передали рідним."Щодо дій жінки, яка безвідповідально повелася з малолітніми дітьми, а також матері 9-річної дівчинки, яка залишила дитину подрузі та не цікавилась місцем її перебування, буде прийнято відповідні рішення органами опіки. Розглядатиметься питання про позбавлення їх батьківських прав. Варто зауважити, що обидві жінки уже перебувають на обліку соціальних служб та були попереджені про відповідальність за невиконання своїх батьківських обов'язків", - пише видання.

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