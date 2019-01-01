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У селі на Волині громада проголосувала за перехід в ПЦУ

У селі на Волині громада проголосувала за перехід в ПЦУ
У селі Брониця, що на Волині, люди проголосували на вулиці за перехід в ПЦУ, поки священики УПЦ (МП) закрилися в церкві.

Збори громади відбулися 17 січня. Цього дня, крім місцевих жителів, у село також прибув єпископ Луцький і Волинський УПЦ МП Нафанаїл з Камінь-Каширським благочинним Стефаном і священиками сусідніх сіл, - повідомляє Район.Камінь-Каширський.

Спершу люди зібралися у церкві, щоб провести збори, але Нафанаїл розпочав правити молебень. Тоді прихильники ПЦУ вийшли з храму, а в приміщенні залишилося орієнтовно 50 осіб, серед яких як місцеві, так і приїжджі.

У зборах на церковному подвір'ї взяло участь 150 осіб, які одноголосно висловилися за перехід в Православну церкву України. Нагадаємо, раніше у селі зібрали підписи. З 930 парафіян за перехід в ПЦУ підпислося 750 осіб.

Сільський голова Петро Кошелюк, який був присутній на місці події, закликав сторони до толерантності.

Після завершення молебня духовество МП вийшло на подвір'я із запрошенням зайти у храм, але люди відмовилися. Тоді священики спробували селян переконати, що не варто поспішати з таким рішенням, на що учасники зборів не погодилися і продовжували колядувати.

Духовенство ПЦУ представляв декан Камінь-Каширського району отець Володимир Мицько, який 18 січня на 16:00 прибуде освячувати «вечірню воду», а о 7:00 ранку приїде на Водохреще 19 січня.

Прихильники Московського патріархату на момент публікації залишилися у церкві, а більшість, яка примкнула до ПЦУ, розійшлася.

У селі на Волині громада проголосувала за перехід в ПЦУ
У селі на Волині громада проголосувала за перехід в ПЦУ
У селі на Волині громада проголосувала за перехід в ПЦУ
У селі на Волині громада проголосувала за перехід в ПЦУ
У селі на Волині громада проголосувала за перехід в ПЦУ

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Теги: церква, ПЦУ
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