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У Києві волинські правоохоронці влаштували спецоперацію з затримання хабарників

У Києві волинські правоохоронці влаштували спецоперацію з затримання хабарників
У Києві затримали посередницю в передачі неправомірної вигоди службовим особам Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

У межах розслідування кримінального провадження про вимагання та одержання неправомірної вигоди службовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України працівниками прокуратури Волинської області спільно з оперативними працівниками Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 17 січня 2019 року у місті Києві після передачі неправомірної вигоди в сумі 550 доларів США затримано посередника – колишнього начальника відділу ліцензування ДАБІ України.

"У ході досудового розслідування встановлено, що колишній працівник Управління ДАБІ у Волинській області, за попередньою домовленістю із затриманою, з метою власного збагачення, виступаючи посередниками, вимагають та отримують неправомірну вигоду в розмірі від 800 до 1 500 доларів США від представників юридичних та фізичних осіб для подальшої передачі частини коштів службовим особам Державної архітектурно-будівельної інспекції України за позитивне вирішення питання про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками", - йдеться у повідомленні.

Зараз тривають обшуки в оселях фігурантів та провадяться інші слідчі дії задля встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину.

Після завершення слідчих дій вирішуватиметься питання про оголошення зловмисникам про підозру у вчинені кримінальних правопорушень.

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Теги: хабар, ДАБІ, гроші
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