У Луцьку виділили чотири вогнища кору. ВІДЕО
Сьогодні, 22:01
Висока температура, сильний головний біль, дрібні рожево-червоні цятки по всьому тілу і ряд інших симптомів - є ознакою того, що у вас кір.
З початку року на Волині зареєстровано 293 випадки цього захворювання, причому найбільше хворих зафіксовано у Луцьку. Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.
У місті є чотири вогнища кору: ЗОШ № 5, ЗОШ № 25, Волинський коледж Національного університету харчових технологій та в побуті.
«У нас зафіксовано в місті 194 випадки кору. Із них захворіло 149 дорослих і 45 дітей. Задіяно 11 загальноосвітніх шкіл і 3 дошкільні заклади», – розповіла міський педіатр управління охорони здоров'я Луцькради Світлана Ніколаєнко.
Міський педіатр зауважує, що боротися з кором дуже складно, адже ліків від хвороби немає. Ураженим призначають комплексну терапію, яка спрямована на боротьбу із окремими симптомами і підвищення імунітету. За словами лікаря єдиний вихід вберегти себе - зробити щеплення, однак більшість батьків цим нехтують.
Деталі - у сюжеті.
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З початку року на Волині зареєстровано 293 випадки цього захворювання, причому найбільше хворих зафіксовано у Луцьку. Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.
У місті є чотири вогнища кору: ЗОШ № 5, ЗОШ № 25, Волинський коледж Національного університету харчових технологій та в побуті.
«У нас зафіксовано в місті 194 випадки кору. Із них захворіло 149 дорослих і 45 дітей. Задіяно 11 загальноосвітніх шкіл і 3 дошкільні заклади», – розповіла міський педіатр управління охорони здоров'я Луцькради Світлана Ніколаєнко.
Міський педіатр зауважує, що боротися з кором дуже складно, адже ліків від хвороби немає. Ураженим призначають комплексну терапію, яка спрямована на боротьбу із окремими симптомами і підвищення імунітету. За словами лікаря єдиний вихід вберегти себе - зробити щеплення, однак більшість батьків цим нехтують.
Деталі - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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