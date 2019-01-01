У Луцьку виділили чотири вогнища кору. ВІДЕО





З початку року на Волині зареєстровано 293 випадки цього захворювання, причому найбільше хворих зафіксовано у Луцьку. Про це йдеться в сюжеті



У місті є чотири вогнища кору: ЗОШ № 5, ЗОШ № 25, Волинський коледж Національного університету харчових технологій та в побуті.



«У нас зафіксовано в місті 194 випадки кору. Із них захворіло 149 дорослих і 45 дітей. Задіяно 11 загальноосвітніх шкіл і 3 дошкільні заклади», – розповіла міський педіатр управління охорони здоров'я Луцькради Світлана Ніколаєнко.



Міський педіатр зауважує, що боротися з кором дуже складно, адже ліків від хвороби немає. Ураженим призначають комплексну терапію, яка спрямована на боротьбу із окремими симптомами і підвищення імунітету. За словами лікаря єдиний вихід вберегти себе - зробити щеплення, однак більшість батьків цим нехтують.



Деталі - у сюжеті.



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