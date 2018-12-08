Ще одне місто на Волині запроваджує систему роздільного збору сміття. ФОТО





Для багатьох ковельчан такий спосіб поводження з побутовими відходами є зручнішим, адже він не залежить від графіка приїзду спецтранспорту. Про це пише



Впровадження системи сортування відходів в одному з найбільш густонаселених мікрорайонів міста за два перших дні має як позитивні, так і негативні результати. Чимало контейнерів швидко наповнились пластиком, папером та склом, а отже - ковельчани почали сортувати сміття.



Проте, за словами начальника РЖКП №2 Наталії Гейко, не всі мешканці багатоквартирних житлових будинків добросовісно віднеслись до нововведення, викидаючи у контейнери відходи не за призначенням. Тож комунальники змушені будуть їх пересортувати. Крім того, кількість стихійних сміттєзвалищ хоч і зменшилась поблизу будинків, проте не зникла зовсім. Пакунки зі сміттям ще сьогодні вранці можна було побачити за кілька метрів від майданчиків з баками.



За словами керівника комунального підприємства, у цьому мікрорайоні міста ще мають встановити один майданчик, аби повністю забезпечити усі багатоповерхові житлові будинки такою послугою. Наразі сміттєвоз за графіком тут ще має одну "зупинку".



Нагадаємо, що контейнери для роздільного збору сміття встановили за адресами: Володимирська, 81; Володимирська, 89; між будинками 40-років Перемоги 15,17,20; 40 років Перемоги,3 (в районі супермаркету “Вопак”) та Володимирська, 91а (поруч з ПТМ “Ковельтепло”).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відучора у мікрорайоні вулиць Володимирська-40 років Перемоги не їздять сміттєвози. Там обладнали п'ять спеціальних майданчиків та встановили контейнери для роздільного збору сміття.Для багатьох ковельчан такий спосіб поводження з побутовими відходами є зручнішим, адже він не залежить від графіка приїзду спецтранспорту. Про це пише КовельPost Впровадження системи сортування відходів в одному з найбільш густонаселених мікрорайонів міста за два перших дні має як позитивні, так і негативні результати. Чимало контейнерів швидко наповнились пластиком, папером та склом, а отже - ковельчани почали сортувати сміття.Проте, за словами начальника РЖКП №2, не всі мешканці багатоквартирних житлових будинків добросовісно віднеслись до нововведення, викидаючи у контейнери відходи не за призначенням. Тож комунальники змушені будуть їх пересортувати. Крім того, кількість стихійних сміттєзвалищ хоч і зменшилась поблизу будинків, проте не зникла зовсім. Пакунки зі сміттям ще сьогодні вранці можна було побачити за кілька метрів від майданчиків з баками.За словами керівника комунального підприємства, у цьому мікрорайоні міста ще мають встановити один майданчик, аби повністю забезпечити усі багатоповерхові житлові будинки такою послугою. Наразі сміттєвоз за графіком тут ще має одну "зупинку".Нагадаємо, що контейнери для роздільного збору сміття встановили за адресами: Володимирська, 81; Володимирська, 89; між будинками 40-років Перемоги 15,17,20; 40 років Перемоги,3 (в районі супермаркету “Вопак”) та Володимирська, 91а (поруч з ПТМ “Ковельтепло”).

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