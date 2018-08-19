В одному з районів Волині смертність удвічі перевищує народжуваність
Сьогодні, 03:56
Демографічна ситуація в Україні, зокрема у Володимирі-Волинському та районі бажає бути кращою. Здебільшого «рекорди» смертності б’є район.
При 177 актових записів цивільного стану про народження, складених виконкомами Устилузької міської та сільських рад Володимир-Волинського району, актових записів про смерть складено практично удвічі більше – 359. Повідомляє Володимир Медіа.
У місті Володимирі-Волинському за минулий рік народилося 347 малюків. У той же час померло 482 людини.
Щороку зберігається тенденція реєстрації народжень відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України (народженя дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, тобто матері-одиначки).
Як зазначила начальник Володимир-Волинського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області Алла Войтюк, минулого року здійснено таких 56 реєстрацій. Поряд тим, як наголосила Алла Василівна, троє діток усиновлено громадянами України, про що внесено зміни в актові записи про народження у зв'язку з усиновленням дітей.
Із поміж 67 актових записів про шлюб у районі та 299 – у місті Володимирі-Волинському, по 6 припадає на шлюби, укладені громадянами України з іноземними громадянами країн СНД та інших держав.
Відділом ДРАЦС упродовж минулого року проведено 263 обряди державної реєстрації шлюбу, 198 обрядів народження та 1 обряд ювілею весілля.
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При 177 актових записів цивільного стану про народження, складених виконкомами Устилузької міської та сільських рад Володимир-Волинського району, актових записів про смерть складено практично удвічі більше – 359. Повідомляє Володимир Медіа.
У місті Володимирі-Волинському за минулий рік народилося 347 малюків. У той же час померло 482 людини.
Щороку зберігається тенденція реєстрації народжень відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України (народженя дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, тобто матері-одиначки).
Як зазначила начальник Володимир-Волинського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області Алла Войтюк, минулого року здійснено таких 56 реєстрацій. Поряд тим, як наголосила Алла Василівна, троє діток усиновлено громадянами України, про що внесено зміни в актові записи про народження у зв'язку з усиновленням дітей.
Із поміж 67 актових записів про шлюб у районі та 299 – у місті Володимирі-Волинському, по 6 припадає на шлюби, укладені громадянами України з іноземними громадянами країн СНД та інших держав.
Відділом ДРАЦС упродовж минулого року проведено 263 обряди державної реєстрації шлюбу, 198 обрядів народження та 1 обряд ювілею весілля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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