В одному з районів Волині смертність удвічі перевищує народжуваність





При 177 актових записів цивільного стану про народження, складених виконкомами Устилузької міської та сільських рад Володимир-Волинського району, актових записів про смерть складено практично удвічі більше – 359. Повідомляє



У місті Володимирі-Волинському за минулий рік народилося 347 малюків. У той же час померло 482 людини.



Щороку зберігається тенденція реєстрації народжень відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України (народженя дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, тобто матері-одиначки).



Як зазначила начальник Володимир-Волинського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській області Алла Войтюк, минулого року здійснено таких 56 реєстрацій. Поряд тим, як наголосила Алла Василівна, троє діток усиновлено громадянами України, про що внесено зміни в актові записи про народження у зв'язку з усиновленням дітей.



Із поміж 67 актових записів про шлюб у районі та 299 – у місті Володимирі-Волинському, по 6 припадає на шлюби, укладені громадянами України з іноземними громадянами країн СНД та інших держав.



Відділом ДРАЦС упродовж минулого року проведено 263 обряди державної реєстрації шлюбу, 198 обрядів народження та 1 обряд ювілею весілля.

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