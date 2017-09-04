Луцький «Богдан» відправив 12 сучасних автобусів до Івано-Франківська





Повідомляє



«Івано-Франківськ обрав курс на розвиток комунального транспорту сучасними автобусами українського виробництва «Богдан А70132». Вони вже зарекомендували себе з позитивного боку, обслуговуючи пасажирів у прикарпатському місті. Ці транспортні засоби розраховані на перевезення 106 пасажирів, низька підлога робить їх комфортними та зручними для всіх верств населення, в тому числі людей з інвалідністю. Автобуси «Богдан» обладнані пандусом і кріпленням для фіксації візка в салоні. А для комфорту перевезень передбачені кондиціонери», - йдеться в повідомленні.



Автобуси укомплектовані європейськими агрегатами, в тому числі двигуном Iveco, автоматичною коробкою передач Allison, передньою віссю та мостом ZF. Вони створені з урахуванням сучасних вимог до комфорту, безпеки та якості і відповідають екологічним нормам Euro-5.



Нагадаємо, Луцький «Автоскладальний завод №1» виграв тендер на постачання до Івано-Франківська 24 сучасних автобусів «Богдан А70132» у 2018 році. Підприємство запропонувало найнижчу вартість на транспортні засоби у системі Prozorro. Це дозволило місцевій владі заощадити на оновленні автобусного парку 14,4 млн грн: очікувана вартість закупівлі становила 115,2 млн грн, а луцький завод виставив ціну у 100,8 млн грн. На підприємстві пояснили, що замкнений цикл виробництва і співпраця з вітчизняними виробниками запчастин і деталей сприяє формуванню доступної вартості.







«Богдан» підтримує прагнення українських органів місцевого самоврядування замінити старий, зношений рухомий склад автопарків новою вітчизняною технікою і співпрацює з ними у рамках проекту «Міський громадський транспорт в Україні», який фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. 2018 року сучасні автобуси та тролейбуси виробництва луцького ДП «Автоскладальний завод №1» поїхали до Івано-Франківська, Сум, Херсона та Кременчука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія «Богдан Моторс» доправила до Івано-Франківська перші 12 з 24 низькопідлогових 12-метрових автобусів «Богдан А70132». Таким чином перша частина контракту із містом щодо виробництва цих автобусів була виконана, повідомляє прес-служба корпорації.Повідомляє прес-служба корпорації «Івано-Франківськ обрав курс на розвиток комунального транспорту сучасними автобусами українського виробництва «Богдан А70132». Вони вже зарекомендували себе з позитивного боку, обслуговуючи пасажирів у прикарпатському місті. Ці транспортні засоби розраховані на перевезення 106 пасажирів, низька підлога робить їх комфортними та зручними для всіх верств населення, в тому числі людей з інвалідністю. Автобуси «Богдан» обладнані пандусом і кріпленням для фіксації візка в салоні. А для комфорту перевезень передбачені кондиціонери», - йдеться в повідомленні.Автобуси укомплектовані європейськими агрегатами, в тому числі двигуном Iveco, автоматичною коробкою передач Allison, передньою віссю та мостом ZF. Вони створені з урахуванням сучасних вимог до комфорту, безпеки та якості і відповідають екологічним нормам Euro-5.Нагадаємо, Луцький «Автоскладальний завод №1» виграв тендер на постачання до Івано-Франківська 24 сучасних автобусів «Богдан А70132» у 2018 році. Підприємство запропонувало найнижчу вартість на транспортні засоби у системі Prozorro. Це дозволило місцевій владі заощадити на оновленні автобусного парку 14,4 млн грн: очікувана вартість закупівлі становила 115,2 млн грн, а луцький завод виставив ціну у 100,8 млн грн. На підприємстві пояснили, що замкнений цикл виробництва і співпраця з вітчизняними виробниками запчастин і деталей сприяє формуванню доступної вартості. Перший автобус за цим контрактом поїхав до Івано-Франківська ще у квітні 2018 року.«Богдан» підтримує прагнення українських органів місцевого самоврядування замінити старий, зношений рухомий склад автопарків новою вітчизняною технікою і співпрацює з ними у рамках проекту «Міський громадський транспорт в Україні», який фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. 2018 року сучасні автобуси та тролейбуси виробництва луцького ДП «Автоскладальний завод №1» поїхали до Івано-Франківська, Сум, Херсона та Кременчука.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію