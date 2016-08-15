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Для лучан змінили умови передачі показників лічильників

Для лучан змінили умови передачі показників лічильників
«Луцьктепло» повідомили про зміни в процедурі передачі показників розподільчих (квартирних) засобів обліку гарячої води та теплової енергії.

Тепер показники потрібно передавати з 15 до 26 число звітного місяця зручним способом, – інформують на підприємстві.

Показання подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у кубічних метрах (прикл. Молоді 3-в-99 153).

Показники лічильників можна передати:

за допомогою сайта підприємства ДКП «Луцьктепло» — цілодобово;
за телефонами:
автовідповідач – цілодобово – 773-220;

особисто – на електронну пошту [email protected] — цілодобово;

особисто – У Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» понеділок-четвер з 08:30 до 16:00, п'ятниця – з 08:30 до 15:00, без перерви на обід;

SMS–повідомлення – цілодобово: 050-011-4900; 067-120-0751; 050-438-9286;

Фахівцю підприємства: 773-220; 050-011-4900; 067-120-0751; 050-438-9286 (понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, п'ятниця - з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45).

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Теги: лічильник, показники, Луцьктепло, гаряча вода, тепло
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