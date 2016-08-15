Для лучан змінили умови передачі показників лічильників
Сьогодні, 04:32
«Луцьктепло» повідомили про зміни в процедурі передачі показників розподільчих (квартирних) засобів обліку гарячої води та теплової енергії.
Тепер показники потрібно передавати з 15 до 26 число звітного місяця зручним способом, – інформують на підприємстві.
Показання подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у кубічних метрах (прикл. Молоді 3-в-99 153).
Показники лічильників можна передати:
за допомогою сайта підприємства ДКП «Луцьктепло» — цілодобово;
за телефонами:
автовідповідач – цілодобово – 773-220;
особисто – на електронну пошту [email protected] — цілодобово;
особисто – У Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» понеділок-четвер з 08:30 до 16:00, п'ятниця – з 08:30 до 15:00, без перерви на обід;
SMS–повідомлення – цілодобово: 050-011-4900; 067-120-0751; 050-438-9286;
Фахівцю підприємства: 773-220; 050-011-4900; 067-120-0751; 050-438-9286 (понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, п'ятниця - з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45).
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Тепер показники потрібно передавати з 15 до 26 число звітного місяця зручним способом, – інформують на підприємстві.
Показання подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у кубічних метрах (прикл. Молоді 3-в-99 153).
Показники лічильників можна передати:
за допомогою сайта підприємства ДКП «Луцьктепло» — цілодобово;
за телефонами:
автовідповідач – цілодобово – 773-220;
особисто – на електронну пошту [email protected] — цілодобово;
особисто – У Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» понеділок-четвер з 08:30 до 16:00, п'ятниця – з 08:30 до 15:00, без перерви на обід;
SMS–повідомлення – цілодобово: 050-011-4900; 067-120-0751; 050-438-9286;
Фахівцю підприємства: 773-220; 050-011-4900; 067-120-0751; 050-438-9286 (понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, п'ятниця - з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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