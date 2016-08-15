Для лучан змінили умови передачі показників лічильників





Тепер показники потрібно передавати з 15 до 26 число звітного місяця зручним способом, – інформують на



Показання подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у кубічних метрах (прикл. Молоді 3-в-99 153).



Показники лічильників можна передати:



за допомогою сайта підприємства ДКП «Луцьктепло» — цілодобово;

за телефонами:

автовідповідач – цілодобово – 773-220;



особисто – на електронну пошту



особисто – У Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» понеділок-четвер з 08:30 до 16:00, п'ятниця – з 08:30 до 15:00, без перерви на обід;



SMS–повідомлення – цілодобово: 050-011-4900; 067-120-0751; 050-438-9286;



Фахівцю підприємства: 773-220; 050-011-4900; 067-120-0751; 050-438-9286 (понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, п'ятниця - з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Луцьктепло» повідомили про зміни в процедурі передачі показників розподільчих (квартирних) засобів обліку гарячої води та теплової енергії.Тепер показники потрібно передавати з 15 до 26 число звітного місяця зручним способом, – інформують на підприємстві Показання подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у кубічних метрах (прикл. Молоді 3-в-99 153).Показники лічильників можна передати:за допомогою сайта підприємства ДКП «Луцьктепло» — цілодобово;за телефонами:автовідповідач – цілодобово – 773-220;особисто – на електронну пошту [email protected] — цілодобово;особисто – У Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» понеділок-четвер з 08:30 до 16:00, п'ятниця – з 08:30 до 15:00, без перерви на обід;SMS–повідомлення – цілодобово: 050-011-4900; 067-120-0751; 050-438-9286;Фахівцю підприємства: 773-220; 050-011-4900; 067-120-0751; 050-438-9286 (понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, п'ятниця - з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45).

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