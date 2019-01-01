Курс валют у Луцьку на 18 січня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.775, а продаж - 28.173.
Євро при купівлі становить - 31.473, при продажу - 32.174.
Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.431.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.003, продаж - 7.548.
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Євро при купівлі становить - 31.473, при продажу - 32.174.
Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.431.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.003, продаж - 7.548.
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