вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 18 січня

Курс валют у Луцьку на 18 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.775, а продаж - 28.173.

Євро при купівлі становить - 31.473, при продажу - 32.174.

Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.431.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.003, продаж - 7.548.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Скандал у ліцеї на Волині: черговий гуртожитку побив учня. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як волинянин вирощує кольорових і волохатих свиней. ВІДЕО
Сьогодні, 09:36
Волинян попереджають про погіршення погодніх умов
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку на 18 січня
Сьогодні, 09:00
Повідомили, коли зведуть на престол очільника ПЦУ Епіфанія
Сьогодні, 08:52
Голубі начерки зими: луцький фотограф поділився світлинами парку
Сьогодні, 08:38
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 17 січня Курс валют у Луцьку на 17 січня
17 січень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 16 січня Курс валют у Луцьку на 16 січня
16 січень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 15 січня Курс валют у Луцьку на 15 січня
15 січень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 14 січня Курс валют у Луцьку на 14 січня
14 січень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька виступатиме на програмі «Караоке на майдані»
17 січень, 19:32
 1
Як волинянин вирощує кольорових і волохатих свиней. ВІДЕО
Сьогодні, 09:36
 0
Волинян попереджають про погіршення погодніх умов
Сьогодні, 09:30
 0
Курс валют у Луцьку на 18 січня
Сьогодні, 09:00
 0
Повідомили, коли зведуть на престол очільника ПЦУ Епіфанія
Сьогодні, 08:52
 0
Медіа
відео
1/8