Волинян попереджають про погіршення погодніх умов





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



За даними УкрГідрометцентру, 17 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с. (1 рівень небезпечності, жовтий)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Волинської області синоптики прогнозують сильні пориви вітру.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.За даними УкрГідрометцентру, 17 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с. (1 рівень небезпечності, жовтий)

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