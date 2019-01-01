Волинян попереджають про погіршення погодніх умов
Сьогодні, 09:30
На території Волинської області синоптики прогнозують сильні пориви вітру.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, 17 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с. (1 рівень небезпечності, жовтий)
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, 17 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с. (1 рівень небезпечності, жовтий)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На волинській трасі бус злетів з дороги та перекинувся
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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