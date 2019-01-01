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Волинян попереджають про погіршення погодніх умов

Волинян попереджають про погіршення погодніх умов
На території Волинської області синоптики прогнозують сильні пориви вітру.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

За даними УкрГідрометцентру, 17 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с. (1 рівень небезпечності, жовтий)

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Теги: вітер, погода, Волинь
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