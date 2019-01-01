Помер директор луцького Палацу учнівської молоді

Степан Іванович Сидорук.



Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати.



Нагадаємо, що Степан Сидорук — Заслужений працівник освіти України.







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