Помер директор луцького Палацу учнівської молоді
Сьогодні, 10:08
У Луцьку сьогодні, 18 січня, після тривалої хвороби, відійшов у вічність директор Палацу учнівської молоді Степан Іванович Сидорук.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати.
Нагадаємо, що Степан Сидорук — Заслужений працівник освіти України.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати.
Нагадаємо, що Степан Сидорук — Заслужений працівник освіти України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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