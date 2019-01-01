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Помер директор луцького Палацу учнівської молоді

Помер директор луцького Палацу учнівської молоді
У Луцьку сьогодні, 18 січня, після тривалої хвороби, відійшов у вічність директор Палацу учнівської молоді Степан Іванович Сидорук.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати.

Нагадаємо, що Степан Сидорук — Заслужений працівник освіти України.



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Теги: смерть, Степан Іванович Сидорук
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