У Польщі прощаються із убитим мером Гданська

Юрби людей вшановують вбитого президента Ґданська, труну якого поставили в Зимовому саду Європейського центру Солідарності. Адамович був ініціатором створення цього музею та бібліотеки, присвячених історії легендарної польської профспілки та руху громадянського опору Солідарність.Спочатку попрощатися із Павелом Адамовичем прийшла його найближча сім’я, друзі, знайомі та співпрацівники. Вшанували вбитого самоврядця також міські депутати Ґданська усіх каденцій, котрі раніше взяли участь в урочистій сесії Міської ради Ґданська у Дворі Артуса.Труну з тілом Адамовича поставили серед білих троянд. Вона покрита великим червоним прапором з гербом Ґданська. За труною стоїть дерев’яний хрест. Біля труни поміщено фотопортрет померлого. Цілодобово біля померлого стоять двоособові почесні варти представників організацій польських гарцерів, муніципальної поліції та війська.Черга з тих, хто прийшов вшанувати та попрощатися з президентом Ґданська, розтягнулася на декілька сотень метрів. Серед них – жителі Ґданська, а також сусідніх населених пунктів.Труна в Європейському центрі солідарності буде протягом 24 години. Сьогодні о 17-ій годині звідти вирушить траурний похід, який пронесе труну з тілом президента Ґданська Адамовича вулицями Ґданська до базиліки св. Діви Марії. У суботу, 19 січня, там відправлять похоронну святу месу. У цьому храмі Павела Адамовича поховають.Сім’я убитого президента попросила не висловлювати співчуття у день похорону. Вона також закликала не витрачати гроші на квіти та свічки. Замість цього родичі Павела Адамовича попросили про підтримку для ґданського хоспісу ім. отця Е. Дуткєвича та Великого оркестру святкової допомоги.Нагадаємо, участь у похороні Павела Адамовича візьмуть президент Анджей Дуда та прем’єр Матеуш Моравєцький. Від 17-і години п’ятниці і до 19-ї години суботи по всій Польщі буде оголошений національний траур. На усіх державних установах та адмінбудівлях протягом цього до середини приспустять національні прапори.