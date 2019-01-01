вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Любешівському районі закрили три медпункти

У Любешівському районі закрили три медпункти
У трьох селах Любешівського району - Заріка, Міжгайці та Вітуле ліквідували ФАПи.

Проте, аби люди не залишилися без медичної допомоги, на їхніх територіях будуть створені медичні пункти тимчасового базування, - пише газета Нове життя.

Це передбачається відповідно до законів і з метою підвищення доступності первинної медичної допомоги та долікарської медичної допомоги для населення.

Таке рішення прийняли члени постійної комісії з гуманітарних питань Любешівської селищної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любешів, медпункт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Любешівському районі закрили три медпункти
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 19 і 20 січня
Сьогодні, 20:00
Понад 700 тисяч волинян обрали сімейного лікаря
Сьогодні, 19:45
У «Промені» знову виступить театр «Чорний квадрат»*
Сьогодні, 19:26
У дворі волинської школи з'явився «ресторанчик» для птахів. ФОТО
Сьогодні, 19:15
Схожі новини
На Волині дитина отримала страшні опіки від котла На Волині дитина отримала страшні опіки від котла
14 січень, 14:38
У селі на Волині горіла стара дерев’яна хата: врятувалась бабуся У селі на Волині горіла стара дерев’яна хата: врятувалась бабуся
14 січень, 12:22
На Волині рятувальники з другої спроби змогли загасити пожежу На Волині рятувальники з другої спроби змогли загасити пожежу
11 січень, 19:01
У селищі на Волині на об’їзній дорозі встановили ліхтарі У селищі на Волині на об’їзній дорозі встановили ліхтарі
03 січень, 20:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька виступатиме на програмі «Караоке на майдані»
17 січень, 19:32
 1
У Любешівському районі закрили три медпункти
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 19 і 20 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Понад 700 тисяч волинян обрали сімейного лікаря
Сьогодні, 19:45
 0
У «Промені» знову виступить театр «Чорний квадрат»*
Сьогодні, 19:26
 0
Медіа
відео
1/8