У Любешівському районі закрили три медпункти
Сьогодні, 20:12
У трьох селах Любешівського району - Заріка, Міжгайці та Вітуле ліквідували ФАПи.
Проте, аби люди не залишилися без медичної допомоги, на їхніх територіях будуть створені медичні пункти тимчасового базування, - пише газета Нове життя.
Це передбачається відповідно до законів і з метою підвищення доступності первинної медичної допомоги та долікарської медичної допомоги для населення.
Таке рішення прийняли члени постійної комісії з гуманітарних питань Любешівської селищної ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Проте, аби люди не залишилися без медичної допомоги, на їхніх територіях будуть створені медичні пункти тимчасового базування, - пише газета Нове життя.
Це передбачається відповідно до законів і з метою підвищення доступності первинної медичної допомоги та долікарської медичної допомоги для населення.
Таке рішення прийняли члени постійної комісії з гуманітарних питань Любешівської селищної ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Любешівському районі закрили три медпункти
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 19 і 20 січня
Сьогодні, 20:00
Понад 700 тисяч волинян обрали сімейного лікаря
Сьогодні, 19:45
У «Промені» знову виступить театр «Чорний квадрат»*
Сьогодні, 19:26
У дворі волинської школи з'явився «ресторанчик» для птахів. ФОТО
Сьогодні, 19:15