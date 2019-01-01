У Любешівському районі закрили три медпункти





Проте, аби люди не залишилися без медичної допомоги, на їхніх територіях будуть створені медичні пункти тимчасового базування, - пише газета



Це передбачається відповідно до законів і з метою підвищення доступності первинної медичної допомоги та долікарської медичної допомоги для населення.



Таке рішення прийняли члени постійної комісії з гуманітарних питань Любешівської селищної ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У трьох селах Любешівського району - Заріка, Міжгайці та Вітуле ліквідували ФАПи.Проте, аби люди не залишилися без медичної допомоги, на їхніх територіях будуть створені медичні пункти тимчасового базування, - пише газета Нове життя Це передбачається відповідно до законів і з метою підвищення доступності первинної медичної допомоги та долікарської медичної допомоги для населення.Таке рішення прийняли члени постійної комісії з гуманітарних питань Любешівської селищної ради.

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