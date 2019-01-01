Чому в ніч на Водохреще не можна вживати алкоголь: прикмети та забобони
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18 січня 2019 року християни відзначають Другий Святвечір або Водохресний вечір.
18 січня також називають Голоднею кутею, за звичаєм, господиня повинна приготувати пісну вечерю, таку як і на перший Святвечір, однак не так урочисто, - пише канал 24.
Іменини сьогодні святкують: Григорій, Євгенія, Йосип, Нонна, Поліна, Роман, Тетяна.
Народні прикмети на 18 січня:
– На Водохресний вечір йде сніг – чекайте доброго врожаю зернових культур.
– Дме сильний південний вітер – літо буде дощовим.
– Вночі зірок не видно, і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.
– Зірки на небі яскраві, ягнята будуть добре плодитися.
– Випав сніг у Водохресний Святвечір – рік буде врожайним.
– На деревах багато снігу – буде багатий урожай плодів і меду.
– Зранку йде сніг – буде багато гречки та хліба.
– Чути гучний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.
Що можна робити у цей день
Українці у цей день вмивалися снігом, бо вважали, що він допоможе позбутися від тяжких недуг. Також прийнято прибирати в будинку, оскільки оселя має бути чистою та прибраною до Водохреща.
А от пройти обряд хрещення 19 січня вважається особливою удачею. Кажуть, тоді людина отримає довге і щасливе життя. У цей вечір прийнято усім прощати та миритись, щоб зустріти наступний день – Хрещення Господнє, чистим.
18 січня – це останній день в році, коли можна колядувати та щедрувати.
Що не можна робити у Щедрий вечір
В народі кажуть, що на Щедрий вечір не можна влаштовувати гучні гуляння, бенкети та всіляко розважатись. Ще в цей день не рекомендують вживати спиртні напої та переїдати, не дарма ж свято називають "Голодною кутею", перед вечерею варто дотримуватись посту, аби очистити свій розум та душу.
Плакати в цей день точно не можна, як і у Новий рік – до наступного свята можна пролити сльози. Ще кажуть, що саме у цей день не можна займатись пранням, адже це може осквернити воду. Також, згідно народних звичаїв, нас застерігають від сварок, адже Надвечір Хрещення дуже важливе релігійне свято, котре має пройти у молитві.
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18 січня також називають Голоднею кутею, за звичаєм, господиня повинна приготувати пісну вечерю, таку як і на перший Святвечір, однак не так урочисто, - пише канал 24.
Іменини сьогодні святкують: Григорій, Євгенія, Йосип, Нонна, Поліна, Роман, Тетяна.
Народні прикмети на 18 січня:
– На Водохресний вечір йде сніг – чекайте доброго врожаю зернових культур.
– Дме сильний південний вітер – літо буде дощовим.
– Вночі зірок не видно, і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.
– Зірки на небі яскраві, ягнята будуть добре плодитися.
– Випав сніг у Водохресний Святвечір – рік буде врожайним.
– На деревах багато снігу – буде багатий урожай плодів і меду.
– Зранку йде сніг – буде багато гречки та хліба.
– Чути гучний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.
Що можна робити у цей день
Українці у цей день вмивалися снігом, бо вважали, що він допоможе позбутися від тяжких недуг. Також прийнято прибирати в будинку, оскільки оселя має бути чистою та прибраною до Водохреща.
А от пройти обряд хрещення 19 січня вважається особливою удачею. Кажуть, тоді людина отримає довге і щасливе життя. У цей вечір прийнято усім прощати та миритись, щоб зустріти наступний день – Хрещення Господнє, чистим.
18 січня – це останній день в році, коли можна колядувати та щедрувати.
Що не можна робити у Щедрий вечір
В народі кажуть, що на Щедрий вечір не можна влаштовувати гучні гуляння, бенкети та всіляко розважатись. Ще в цей день не рекомендують вживати спиртні напої та переїдати, не дарма ж свято називають "Голодною кутею", перед вечерею варто дотримуватись посту, аби очистити свій розум та душу.
Плакати в цей день точно не можна, як і у Новий рік – до наступного свята можна пролити сльози. Ще кажуть, що саме у цей день не можна займатись пранням, адже це може осквернити воду. Також, згідно народних звичаїв, нас застерігають від сварок, адже Надвечір Хрещення дуже важливе релігійне свято, котре має пройти у молитві.
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