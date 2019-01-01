вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому в ніч на Водохреще не можна вживати алкоголь: прикмети та забобони

Чому в ніч на Водохреще не можна вживати алкоголь: прикмети та забобони
18 січня 2019 року християни відзначають Другий Святвечір або Водохресний вечір.

18 січня також називають Голоднею кутею, за звичаєм, господиня повинна приготувати пісну вечерю, таку як і на перший Святвечір, однак не так урочисто, - пише канал 24.

Іменини сьогодні святкують: Григорій, Євгенія, Йосип, Нонна, Поліна, Роман, Тетяна.

Народні прикмети на 18 січня:

– На Водохресний вечір йде сніг – чекайте доброго врожаю зернових культур.

– Дме сильний південний вітер – літо буде дощовим.

– Вночі зірок не видно, і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.

– Зірки на небі яскраві, ягнята будуть добре плодитися.

– Випав сніг у Водохресний Святвечір – рік буде врожайним.

– На деревах багато снігу – буде багатий урожай плодів і меду.

– Зранку йде сніг – буде багато гречки та хліба.

– Чути гучний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.

Що можна робити у цей день

Українці у цей день вмивалися снігом, бо вважали, що він допоможе позбутися від тяжких недуг. Також прийнято прибирати в будинку, оскільки оселя має бути чистою та прибраною до Водохреща.

А от пройти обряд хрещення 19 січня вважається особливою удачею. Кажуть, тоді людина отримає довге і щасливе життя. У цей вечір прийнято усім прощати та миритись, щоб зустріти наступний день – Хрещення Господнє, чистим.

18 січня – це останній день в році, коли можна колядувати та щедрувати.

Що не можна робити у Щедрий вечір

В народі кажуть, що на Щедрий вечір не можна влаштовувати гучні гуляння, бенкети та всіляко розважатись. Ще в цей день не рекомендують вживати спиртні напої та переїдати, не дарма ж свято називають "Голодною кутею", перед вечерею варто дотримуватись посту, аби очистити свій розум та душу.

Плакати в цей день точно не можна, як і у Новий рік – до наступного свята можна пролити сльози. Ще кажуть, що саме у цей день не можна займатись пранням, адже це може осквернити воду. Також, згідно народних звичаїв, нас застерігають від сварок, адже Надвечір Хрещення дуже важливе релігійне свято, котре має пройти у молитві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» у чоловіка вилучили «гуманітарки» на майже 6 мільйонів гривень
Сьогодні, 11:28
У «Промені» відбудеться вечір настільних ігор*
Сьогодні, 11:27
На Волині ще одна церква хоче перейти до ПЦУ
Сьогодні, 11:20
Чому в ніч на Водохреще не можна вживати алкоголь: прикмети та забобони
Сьогодні, 11:20
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Чому сьогодні не варто брати з собою у подорож дітей: прикмети і забобони Чому сьогодні не варто брати з собою у подорож дітей: прикмети і забобони
17 січень, 11:45
Чому сьогодні не можна стригтися: прикмети і забобони Чому сьогодні не можна стригтися: прикмети і забобони
15 січень, 08:49
Чому сьогодні нікому не можна бажати щастя: прикмети і забобони Чому сьогодні нікому не можна бажати щастя: прикмети і забобони
11 січень, 10:03
Чому сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики: прикмети і забобони Чому сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики: прикмети і забобони
10 січень, 11:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька виступатиме на програмі «Караоке на майдані»
17 січень, 19:32
 1
Волинські школярі ходили у «шишкову експедицію». ФОТО
Сьогодні, 12:43
 0
Експерти розповіли, які продукти найбільше фальсифікують в Україні
Сьогодні, 12:32
 0
Підпалив жінку і помер від отруєння: шокуюча історія волинянина-пияка
Сьогодні, 12:12
 0
В Україні скасували заборону на розчин для ін’єкцій
Сьогодні, 11:56
 0
Медіа
відео
1/8