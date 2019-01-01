Чому в ніч на Водохреще не можна вживати алкоголь: прикмети та забобони





18 січня також називають Голоднею кутею, за звичаєм, господиня повинна приготувати пісну вечерю, таку як і на перший Святвечір, однак не так урочисто, - пише



Іменини сьогодні святкують: Григорій, Євгенія, Йосип, Нонна, Поліна, Роман, Тетяна.



Народні прикмети на 18 січня:



– На Водохресний вечір йде сніг – чекайте доброго врожаю зернових культур.



– Дме сильний південний вітер – літо буде дощовим.



– Вночі зірок не видно, і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.



– Зірки на небі яскраві, ягнята будуть добре плодитися.



– Випав сніг у Водохресний Святвечір – рік буде врожайним.



– На деревах багато снігу – буде багатий урожай плодів і меду.



– Зранку йде сніг – буде багато гречки та хліба.



– Чути гучний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.



Що можна робити у цей день



Українці у цей день вмивалися снігом, бо вважали, що він допоможе позбутися від тяжких недуг. Також прийнято прибирати в будинку, оскільки оселя має бути чистою та прибраною до Водохреща.



А от пройти обряд хрещення 19 січня вважається особливою удачею. Кажуть, тоді людина отримає довге і щасливе життя. У цей вечір прийнято усім прощати та миритись, щоб зустріти наступний день – Хрещення Господнє, чистим.



18 січня – це останній день в році, коли можна колядувати та щедрувати.



Що не можна робити у Щедрий вечір



В народі кажуть, що на Щедрий вечір не можна влаштовувати гучні гуляння, бенкети та всіляко розважатись. Ще в цей день не рекомендують вживати спиртні напої та переїдати, не дарма ж свято називають "Голодною кутею", перед вечерею варто дотримуватись посту, аби очистити свій розум та душу.



Плакати в цей день точно не можна, як і у Новий рік – до наступного свята можна пролити сльози. Ще кажуть, що саме у цей день не можна займатись пранням, адже це може осквернити воду. Також, згідно народних звичаїв, нас застерігають від сварок, адже Надвечір Хрещення дуже важливе релігійне свято, котре має пройти у молитві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 січня 2019 року християни відзначають Другий Святвечір або Водохресний вечір.18 січня також називають Голоднею кутею, за звичаєм, господиня повинна приготувати пісну вечерю, таку як і на перший Святвечір, однак не так урочисто, - пише канал 24 Іменини сьогодні святкують: Григорій, Євгенія, Йосип, Нонна, Поліна, Роман, Тетяна.– На Водохресний вечір йде сніг – чекайте доброго врожаю зернових культур.– Дме сильний південний вітер – літо буде дощовим.– Вночі зірок не видно, і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.– Зірки на небі яскраві, ягнята будуть добре плодитися.– Випав сніг у Водохресний Святвечір – рік буде врожайним.– На деревах багато снігу – буде багатий урожай плодів і меду.– Зранку йде сніг – буде багато гречки та хліба.– Чути гучний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.Українці у цей день вмивалися снігом, бо вважали, що він допоможе позбутися від тяжких недуг. Також прийнято прибирати в будинку, оскільки оселя має бути чистою та прибраною до Водохреща.А от пройти обряд хрещення 19 січня вважається особливою удачею. Кажуть, тоді людина отримає довге і щасливе життя. У цей вечір прийнято усім прощати та миритись, щоб зустріти наступний день – Хрещення Господнє, чистим.18 січня – це останній день в році, коли можна колядувати та щедрувати.В народі кажуть, що на Щедрий вечір не можна влаштовувати гучні гуляння, бенкети та всіляко розважатись. Ще в цей день не рекомендують вживати спиртні напої та переїдати, не дарма ж свято називають "Голодною кутею", перед вечерею варто дотримуватись посту, аби очистити свій розум та душу.Плакати в цей день точно не можна, як і у Новий рік – до наступного свята можна пролити сльози. Ще кажуть, що саме у цей день не можна займатись пранням, адже це може осквернити воду. Також, згідно народних звичаїв, нас застерігають від сварок, адже Надвечір Хрещення дуже важливе релігійне свято, котре має пройти у молитві.

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