На Волині ще одна церква хоче перейти до ПЦУ





Зібрання планують провести у неділю, 20 січня, об 11:00 на території храму. Про це повідомили місцеві жителі, - пише



Також люди розповідають, що місцевий настоятель, священик Назарій Філіпович, проти приєднання парафії до ПЦУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Скобелка Горохівського району пройдуть збори, на яких обговорять питання переходу парафії Свято-Миколаївського храму до Православної Церкви України.Зібрання планують провести у неділю, 20 січня, об 11:00 на території храму. Про це повідомили місцеві жителі, - пише Район.Горохів Також люди розповідають, що місцевий настоятель, священик Назарій Філіпович, проти приєднання парафії до ПЦУ.

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