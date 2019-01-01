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На Волині ще одна церква хоче перейти до ПЦУ

На Волині ще одна церква хоче перейти до ПЦУ
У селі Скобелка Горохівського району пройдуть збори, на яких обговорять питання переходу парафії Свято-Миколаївського храму до Православної Церкви України.

Зібрання планують провести у неділю, 20 січня, об 11:00 на території храму. Про це повідомили місцеві жителі, - пише Район.Горохів.

Також люди розповідають, що місцевий настоятель, священик Назарій Філіпович, проти приєднання парафії до ПЦУ.

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Теги: церква, Скобелка
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