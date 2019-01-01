У «Промені» відбудеться вечір настільних ігор*

У Grand Central, що знаходиться на 4-му поверсі РЦ «Промінь», 22 січня о 17:00 відбудеться вечір настільних ігор від Молодіжного центру Волині."Беріть друзів, або ж можете приходити самі – класну компанію Grand Central гарантує", - зазначають організатори.Будуть грати: «Колонізатори», «Dixit» та «Ticket to ride».Кожна з цих ігор триває близько години.1. «Колонізатори» – стратегічна гра, де треба добувати ресурси, багато торгуватися, і за допомогою цих ресурсів розвиватися, заробляти бали та вигравати.2. «Dixit» – дуже проста гра на фантазію й асоціації, де у кожного є якісь картинки, із якими треба придумувати цікаві асоціації. Підходить для будь-якого віку.3. «Ticket to ride» – неважка стратегія, де потрібно будувати залізничні шляхи, з'єднувати міста.Долучитись можна буде просто на місці, або ж зареєструватись за номером: +380 (67) 499 81 99.Вартість участі: 10 грн.