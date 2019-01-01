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У «Промені» відбудеться вечір настільних ігор*

У «Промені» відбудеться вечір настільних ігор*
У Grand Central, що знаходиться на 4-му поверсі РЦ «Промінь», 22 січня о 17:00 відбудеться вечір настільних ігор від Молодіжного центру Волині.

"Беріть друзів, або ж можете приходити самі – класну компанію Grand Central гарантує", - зазначають організатори.

Будуть грати: «Колонізатори», «Dixit» та «Ticket to ride».
Кожна з цих ігор триває близько години.

1. «Колонізатори» – стратегічна гра, де треба добувати ресурси, багато торгуватися, і за допомогою цих ресурсів розвиватися, заробляти бали та вигравати.

2. «Dixit» – дуже проста гра на фантазію й асоціації, де у кожного є якісь картинки, із якими треба придумувати цікаві асоціації. Підходить для будь-якого віку.

3. «Ticket to ride» – неважка стратегія, де потрібно будувати залізничні шляхи, з'єднувати міста.

Долучитись можна буде просто на місці, або ж зареєструватись за номером: +380 (67) 499 81 99.

Вартість участі: 10 грн.


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Теги: Промінь, ігри
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