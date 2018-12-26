У «Промені» знову виступить театр «Чорний квадрат»*





Вистава пройде 20 березня о 19:00.



Це спектакль за однойменною п'єсою Габріелла Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків.



"Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам. Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк", - йдеться у повідомлені.



Квитки можна придбати за посиланням:



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