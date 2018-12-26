У «Промені» знову виступить театр «Чорний квадрат»*
Сьогодні, 19:26
У розважальному центрі «Промінь» відбудеться спектакль театру «Чорний квадрат» – «Медовий місяць».
Вистава пройде 20 березня о 19:00.
Це спектакль за однойменною п'єсою Габріелла Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків.
"Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам. Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк", - йдеться у повідомлені.
Квитки можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/chorniy_kvadrat1234
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Вистава пройде 20 березня о 19:00.
Це спектакль за однойменною п'єсою Габріелла Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків.
"Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам. Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк", - йдеться у повідомлені.
Квитки можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/chorniy_kvadrat1234
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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