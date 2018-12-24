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В Україні скасували заборону на розчин для ін’єкцій

В Україні скасували заборону на розчин для ін’єкцій
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала заборону на одну з серій розчину для вливання (інфузії) лікарського засобу.

Таке рішення відомство прийняло у середу, 16 січня, повідомляє канал 24.

Мова йде про "Рінгера Розчин", розчин для інфузій по 400 мл у контейнері з полівінілхлориду; по 1 контейнеру у плівковій упаковці серії 490818. Виробником ліків є Дочірнє підприємство "Фарматрейд", Україна.

Заборону встановили 30 листопада через випадок непередбачуваної побічної реакції при застосуванні препарату вищезазначеної серії. Після чого Держлікслужба провела додаткове дослідження серії 490818 і отримала позитивні результати.

"Рінгера Розчин" застосовується при зменшенні об’єму крові та зневодненні внаслідок тривалого блювання, проносу, значних опіків, відмороження, тощо. Розчин застосовують під час оперативного втручання та у післяопераційному періоді, для розведення концентрованих електролітних розчинів.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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