Судові баталії через бюджет: Волинська ОДА проти облради. ВІДЕО





Зокрема, в прямому ефірі заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Кошарук та голова комісії Волинської обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики Ірина Вахович обговорили питання судового позову через рішення обласної ради «Про обласний бюджет 2019», - інформує



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Перш за все, Сергій Кошарук відзначив, що відповідальність за виконання бюджету відповідно до законодавства завжди несе обласна державна адміністрація. І, знаючи, що було порушено законодавство, незаконне рішення виконувати права не має. Тож позов до суду означає, що не можна змусити обласну адміністрацію виконувати незаконне рішення.



А порушено було процедуру голосування за бюджет, а також процедуру внесення змін до бюджету.



До того ж, Ірина Вахович своєю чергою підтвердила, що, можливо, депутати і не все правильно зробили, але таке вже не вперше. Мовляв, депутати завжди вносять коригування у проект. Та й мова про маленьку суму – всього-на-всього про 0,36 обласного бюджету. До слова, в грошовому еквіваленті – це 25 млн грн, з яких через департамент фінансів облдержадміністрації пройти має 12,8 млн грн.



"12 мільйонів – це багато чи мало? З вашої точки зору – це дрібничка. Але якщо подивитися на це очима, то це в чотири рази перевищує бюджет військового госпіталю. Насправді для волинян ці мільйони – не дрібничка, а шалені гроші. Тому що вони можуть допомогти вирішити багато конкретних питань", - зауважив Сергій Дмитрович.



Окрім цього, посадовець обурився зняттям грошей із перинатального центру.



"Мене взагалі дивує, адже і адміністрація, і обласна рада, і особисто Ігор Петрович Палиця, добивались цього проекту. А обласна рада, де більшість підтримує Ігоря Петровича, бере і підставляє свого патрона", - сказав заступник голови ОДА.



Більше того, Сергій Кошарук заявив, що голосуванням за бюджет депутати обласної ради в кожної четвертої сироти «забрали» житло, так як зменшили видатки на відповідну програму на мільйон гривень, які облдержадміністрації пропонувала виділити.



Разом із цим, Сергій Кошарук закликав людей не хвилюватися, бо цей судовий позов ніяк не вплине на життєдіяльність волинян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На телеканалі «UA:Волинь» відбулись дебати щодо судового позову обласної державної адміністрації до обласної ради.Зокрема, в прямому ефірі заступник голови обласної державної адміністраціїта голова комісії Волинської обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політикиобговорили питання судового позову через рішення обласної ради «Про обласний бюджет 2019», - інформує UA:Волинь Перш за все, Сергій Кошарук відзначив, що відповідальність за виконання бюджету відповідно до законодавства завжди несе обласна державна адміністрація. І, знаючи, що було порушено законодавство, незаконне рішення виконувати права не має. Тож позов до суду означає, що не можна змусити обласну адміністрацію виконувати незаконне рішення.А порушено було процедуру голосування за бюджет, а також процедуру внесення змін до бюджету.До того ж, Ірина Вахович своєю чергою підтвердила, що, можливо, депутати і не все правильно зробили, але таке вже не вперше. Мовляв, депутати завжди вносять коригування у проект. Та й мова про маленьку суму – всього-на-всього про 0,36 обласного бюджету. До слова, в грошовому еквіваленті – це 25 млн грн, з яких через департамент фінансів облдержадміністрації пройти має 12,8 млн грн."12 мільйонів – це багато чи мало? З вашої точки зору – це дрібничка. Але якщо подивитися на це очима, то це в чотири рази перевищує бюджет військового госпіталю. Насправді для волинян ці мільйони – не дрібничка, а шалені гроші. Тому що вони можуть допомогти вирішити багато конкретних питань", - зауважив Сергій Дмитрович.Окрім цього, посадовець обурився зняттям грошей із перинатального центру."Мене взагалі дивує, адже і адміністрація, і обласна рада, і особисто, добивались цього проекту. А обласна рада, де більшість підтримує Ігоря Петровича, бере і підставляє свого патрона", - сказав заступник голови ОДА.Більше того, Сергій Кошарук заявив, що голосуванням за бюджет депутати обласної ради в кожної четвертої сироти «забрали» житло, так як зменшили видатки на відповідну програму на мільйон гривень, які облдержадміністрації пропонувала виділити.Разом із цим, Сергій Кошарук закликав людей не хвилюватися, бо цей судовий позов ніяк не вплине на життєдіяльність волинян.

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