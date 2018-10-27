Підпалив жінку і помер від отруєння: шокуюча історія волинянина-пияка





Жінка на сьогодні лікується в обласному опіковому відділенні, а чоловік днями помер, - пише



Як стало відомо, Віталій Вакулюк підпалив свою співмешканку запальничкою, попередньо обливши її рідиною, яка швидко горить.



Після інциденту чоловік поїхав на Волинь, звідки родом. Звідти надійшла інформація, що цими вихідними він помер, отруївшись алкоголем.



Потерпілій Оксані Бугайчук на сьогодні у лікарні рятують ноги, які обгоріли найбільше і почали гноїтися.



Окрім того, у жінки обпечені рука та обличчя. Донька жінки збирає кошти на лікування матері і просить небайдужих про допомогу.



Кошти можна перерахувати на картку Ощадбанку доньки, Ірини Володимирівни Медведюк: 5167 8020 0043 8850.



Донька потерпілої Ірина Медведюк розповіла:



"Відколи я переїхала до Рівного, мама жила у Городищі спершу сама, а потім зійшлася з односельчанином. Співмешканець почав сильно пити, а за ним і мама. Останній рік вона пиячила… 2 січня ввечері, коли мама прийшла з роботи, з Андріївського ринку, чоловік попросив у неї гроші. Мама відмовила. Сказала, що зранку дасть, щоб він похмелився, а не на ніч у мороз щоб кудись йшов. За словами мами і сусідів, він розізлився, облив її чимось і підпалив… На мамі згоріли штани з колготами. Майже половина тіла була обпалена".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Городище Рівненського району 2 січня волинянин підпалив свою 42-річну співмешканку.Жінка на сьогодні лікується в обласному опіковому відділенні, а чоловік днями помер, - пише Рівне вечірнє Як стало відомо,підпалив свою співмешканку запальничкою, попередньо обливши її рідиною, яка швидко горить.Після інциденту чоловік поїхав на Волинь, звідки родом. Звідти надійшла інформація, що цими вихідними він помер, отруївшись алкоголем.Потерпілійна сьогодні у лікарні рятують ноги, які обгоріли найбільше і почали гноїтися.Окрім того, у жінки обпечені рука та обличчя. Донька жінки збирає кошти на лікування матері і просить небайдужих про допомогу.Кошти можна перерахувати на картку Ощадбанку доньки,: 5167 8020 0043 8850.Донька потерпілої Ірина Медведюк розповіла:"Відколи я переїхала до Рівного, мама жила у Городищі спершу сама, а потім зійшлася з односельчанином. Співмешканець почав сильно пити, а за ним і мама. Останній рік вона пиячила… 2 січня ввечері, коли мама прийшла з роботи, з Андріївського ринку, чоловік попросив у неї гроші. Мама відмовила. Сказала, що зранку дасть, щоб він похмелився, а не на ніч у мороз щоб кудись йшов. За словами мами і сусідів, він розізлився, облив її чимось і підпалив… На мамі згоріли штани з колготами. Майже половина тіла була обпалена".

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