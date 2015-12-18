Волинські борчині привезли нагороди з чемпіонату України
Сьогодні, 18:33
У Хмельницькому волинські спортсменки показали достойний результат.
15-18 січня у Хмельницькому проходить чемпіонат України з вільної боротьби серед жінок, - повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
"Вихованці відділення боротьби вільної ВОШВСМ успішно виступили на даних змаганнях: чемпіонкою України стала Анастасія Падошик у ваговій категорії 53 кг, срібною призеркою стала Ірина Остапук у в/к 69 кг, 5 місця посіли Анастасія Падошик у в/к 53 кг та Анастасія Остапук у в/к 62 кг. Тренери-викладачі: Милехин А.М., Палій І.М." - йдеться у повідомленні.
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15-18 січня у Хмельницькому проходить чемпіонат України з вільної боротьби серед жінок, - повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
"Вихованці відділення боротьби вільної ВОШВСМ успішно виступили на даних змаганнях: чемпіонкою України стала Анастасія Падошик у ваговій категорії 53 кг, срібною призеркою стала Ірина Остапук у в/к 69 кг, 5 місця посіли Анастасія Падошик у в/к 53 кг та Анастасія Остапук у в/к 62 кг. Тренери-викладачі: Милехин А.М., Палій І.М." - йдеться у повідомленні.
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