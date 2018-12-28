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Експерти розповіли, які продукти найбільше фальсифікують в Україні

Експерти розповіли, які продукти найбільше фальсифікують в Україні
В Україні найчастіше підробляють вершкове масло і згущене молоко, замінюючи в них молочний жир на рослинний, варену ковбасу і сосиски, замінюючи м'ясо соєю, а також сири.

Про це повідомив голова правління "Науково-дослідного Центру Незалежних Споживчих Експертиз ТЕСТ" Валентин Безрукий, - пише УНН.

"Вершкове масло - це один з найбільш фальсифікованих продуктів, тому що найбільш фальсифікований продукт - це згущене молоко", - зазначив експерт.

За його словами, на сьогодні на ринку практично не залишилося натурального згущеного молока через прагнення виробників здешевити виробництво і зробити рентабельний продукт, оскільки молочний жир - досить дорогий компонент молочних продуктів, відповідно, більш високожирні продукти фальсифікуються частіше.

У той же час, звичайне молоко - як однокомпонентний продукт - не фальсифікують, не було зафіксовано випадків фальсифікату в йогуртах, мало фальсифікату серед представленої на ринку сметани, проте кефір часто не є таким через відсутність кефірних дріжджів. Під виглядом кефіру, як уточнив експерт, в Україні все частіше продають звичайний йогурт.

Серед ковбасних виробів експерт виділив варену ковбасу і сосиски, технологія виготовлення яких дозволяє масово замінювати м'ясо в продукті іншим, більш дешевим, сировиною, без шкоди смаковими якостями.

Крім того, за його словами, досить часто фальсифікуються тверді сири - включаючи ті, що продаються в великих супермаркетах. "Є ряд виробників, які просто на цьому (на виробництві фальсифікату - ред.) спеціалізуються", - уточнив В. Безрукий. При цьому він додав, що більш дорогі сорти сиру фальсифікуються частіше, ніж дешевші - такі, як, наприклад, моцарелла.

При цьому він пояснив, що чим складніше продукт і чим більше в його складі компонентів, тим легше його фальсифікувати. Крім того, більш доцільно для виробника фальсифікувати ті продукти, у яких компоненти дорожчі, проте які користуються щоденним попитом, - це, в основному, молочні продукти.

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Теги: фальсифікат
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