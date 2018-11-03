Волинські школярі ходили у «шишкову експедицію». ФОТО

Юні лісівники Чорторийського учнівського лісництв, що Маневицькому районі, зібрали тонну шишок сосни звичайної.ДП «Поліське ЛГ» (Маневицький р-н) у ці зимові місяці працює на повну. У грудні 2018 – січні 2019 підприємство заготовило 9 тонн шишок сосни звичайної, перевиконавши план майже удвічі, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.До збору приєдналися всі працівники підприємства, також учні шкільного лісництва, що діє при Старо-Чорторийській ЗОШ І-ІІІ ст. Маневицького району, яким опікується лісгосп. Юні лісівники добре засвоїли прописну лісівничу істину: «Ліс починається з насінини…» Про це дітям частенько говорять лісівники та керівник учнівського лісництва. Але, виявляється, щоб отримати насінину сосни звичайної – головної лісоутворюючої породи на Волині – потрібно спершу дістати шишку, яка, до речі, дозріває раз у два роки, доставити її на сушарку, де завдяки складній технології вдається отримати насінинки, з яких на лісорозсадниках буде вирощено посадковий матеріал для майбутніх борів України…– Тож у нашому випадку, – наголошують директор лісогосподарствата головний лісничий, – все починається з шишки. Адже для того, щоб отримати хороший посадковий матеріал сосни звичайної, потрібно зібрати шишку, переробити її, провести підготовку насіння до висівання. А це і снігування – саме при снігуванні підвищується енергія проростання насіння; замочування насіння у розчині марганцівки; дотримання технології висівання згідно з нормами. Саме завдяки цим процесам ми зможемо отримати хорошу схожість насіння."Для юних лісівників це стало захоплюючою пізнавальною пригодою. Вони з великим ентузіазмом рушили у «шишкову експедицію» до лісу, а там поспілкувалися з лісівниками-практиками, дізналися про їх «зимові клопоти», поспостерігали за птахами і навіть намагалися визначити, які сліди кому належать. Та, звісно, найбільше усіх захопив сам процес заготівлі шишок. А це, як переконалися юні лісівники, робота і складна, і доволі небезпечна. Але вона під силу трудолюбивим. Лише учні шкільного лісництва заготовили близько однієї тонни шишок сосни звичайної. З учнями, як завжди, була керівник учнівського лісництва Ольга Вейна, яка і сама взяла участь у заготівлі шишок", - йдеться у повідомленні.Цьогоріч – хороший урожай на шишку, тому заготівля пройшла дуже успішно. Загалом державне підприємство зібрало їх аж дев’ять тонн."Долучитися до творення лісу мріє кожен дорослий і школяр! Ми робимо це з великим задоволенням і відповідальністю. Надалі плануємо продовжувати в тому ж дусі і вже з нетерпінням будемо