У Києві голий чоловік розгулював супермаркетом. ФОТО
Сьогодні, 13:15
У Києві на Шулявці повністю оголений чоловік розгулював магазином "Сільпо". При цьому він не виявляв ознак будь-якого душевного розладу.
Відповідне фото опублікувала в п'ятницю, 18 січня, спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.
"НП в Києві на Шулявці: в магазині Сільпо у відділі з консервами розгулює оголений чоловік. Нещасний бігав біля прилавка з бананами, не виявляв ознак будь-якого душевного розладу", - йдеться в повідомлені.
Відомо, що інцидент обійшовся без постраждалих, і ще до прибуття поліції ексгібіціоніст зник.
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Відповідне фото опублікувала в п'ятницю, 18 січня, спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.
"НП в Києві на Шулявці: в магазині Сільпо у відділі з консервами розгулює оголений чоловік. Нещасний бігав біля прилавка з бананами, не виявляв ознак будь-якого душевного розладу", - йдеться в повідомлені.
Відомо, що інцидент обійшовся без постраждалих, і ще до прибуття поліції ексгібіціоніст зник.
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