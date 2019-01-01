У Києві голий чоловік розгулював супермаркетом. ФОТО





Відповідне фото опублікувала в п'ятницю, 18 січня, спільнота



"НП в Києві на Шулявці: в магазині Сільпо у відділі з консервами розгулює оголений чоловік. Нещасний бігав біля прилавка з бананами, не виявляв ознак будь-якого душевного розладу", - йдеться в повідомлені.



Відомо, що інцидент обійшовся без постраждалих, і ще до прибуття поліції ексгібіціоніст зник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Шулявці повністю оголений чоловік розгулював магазином "Сільпо". При цьому він не виявляв ознак будь-якого душевного розладу.Відповідне фото опублікувала в п'ятницю, 18 січня, спільнота dtp.kiev.ua у Facebook."НП в Києві на Шулявці: в магазині Сільпо у відділі з консервами розгулює оголений чоловік. Нещасний бігав біля прилавка з бананами, не виявляв ознак будь-якого душевного розладу", - йдеться в повідомлені.Відомо, що інцидент обійшовся без постраждалих, і ще до прибуття поліції ексгібіціоніст зник.

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