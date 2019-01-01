вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві голий чоловік розгулював супермаркетом. ФОТО

У Києві голий чоловік розгулював супермаркетом. ФОТО
У Києві на Шулявці повністю оголений чоловік розгулював магазином "Сільпо". При цьому він не виявляв ознак будь-якого душевного розладу.

Відповідне фото опублікувала в п'ятницю, 18 січня, спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.

"НП в Києві на Шулявці: в магазині Сільпо у відділі з консервами розгулює оголений чоловік. Нещасний бігав біля прилавка з бананами, не виявляв ознак будь-якого душевного розладу", - йдеться в повідомлені.

Відомо, що інцидент обійшовся без постраждалих, і ще до прибуття поліції ексгібіціоніст зник.
У Києві голий чоловік розгулював супермаркетом. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: голий, чоловік, магазин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині збирають гроші для юнака, який отримав страшні опіки від котла
Сьогодні, 13:40
Повідомили, коли прощатимуться із директором луцького Палацу учнівської молоді
Сьогодні, 13:27
У Києві голий чоловік розгулював супермаркетом. ФОТО
Сьогодні, 13:15
На Водохреще на Волині чергуватимуть півсотні рятувальників
Сьогодні, 13:06
Волинські школярі ходили у «шишкову експедицію». ФОТО
Сьогодні, 12:43
Схожі новини
Люди розсікають голови: ковельчани нарікають на рекламний щит біля магазину. ФОТО Люди розсікають голови: ковельчани нарікають на рекламний щит біля магазину. ФОТО
16 січень, 00:33
На Волині продовжують шукати чоловіка, який зник більше 3 тижнів тому. ФОТО На Волині продовжують шукати чоловіка, який зник більше 3 тижнів тому. ФОТО
15 січень, 04:37
У луцькому супермаркеті продають понівечений товар У луцькому супермаркеті продають понівечений товар
12 січень, 15:38
У селі на Волині двічі обікрали один і той же магазин У селі на Волині двічі обікрали один і той же магазин
11 січень, 08:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька виступатиме на програмі «Караоке на майдані»
17 січень, 19:32
 1
Транзит російського газу через Україну – це не тільки економічне питання, – волинський нардеп
Сьогодні, 14:15
 0
Волинянину за крадіжку деревини «світить» 3 роки тюрми
Сьогодні, 14:13
 0
У Ковелі встановили контейнери для роздільного збору сміття
Сьогодні, 14:01
 0
У Луцьку маршруткам №3 змінили кінцеву зупинку
Сьогодні, 13:49
 0
Медіа
відео
1/8