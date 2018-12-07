Повідомили, коли прощатимуться із директором луцького Палацу учнівської молоді

Степана Івановича Сидорука.



Сьогодні, 18 січня, до 17 години попрощатися зі ним можна у Палаці учнівської молоді, - пише газета



А з 18 години труна з тілом перебуватиме у Будинку панахиди.



Завтра, 19 січня, о 10 годині відбудеться відспівування у Будинку панахиди.



Поховають Степана Сидорука у селі Котуш Камінь-Каширського району.



Довідка. Народився Степан Іванович 20 жовтня 1962 року у селі Хотешів Камінь-Каширського району. У 1983 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки й отримав фах вчителя історії та суспільствознавства.



У 2003 році закінчив навчання у Львівському відділені УАДУ, де здобув диплом магістра державного управління. З 2006 очолював Палац учнівської молоді.

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