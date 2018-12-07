Повідомили, коли прощатимуться із директором луцького Палацу учнівської молоді
Сьогодні, 13:27
Стало відомо, коли відбудеться похорон директора луцького Палацу учнівської молоді Степана Івановича Сидорука.
Сьогодні, 18 січня, до 17 години попрощатися зі ним можна у Палаці учнівської молоді, - пише газета Вісник.
А з 18 години труна з тілом перебуватиме у Будинку панахиди.
Завтра, 19 січня, о 10 годині відбудеться відспівування у Будинку панахиди.
Поховають Степана Сидорука у селі Котуш Камінь-Каширського району.
Довідка. Народився Степан Іванович 20 жовтня 1962 року у селі Хотешів Камінь-Каширського району. У 1983 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки й отримав фах вчителя історії та суспільствознавства.
У 2003 році закінчив навчання у Львівському відділені УАДУ, де здобув диплом магістра державного управління. З 2006 очолював Палац учнівської молоді.
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Сьогодні, 18 січня, до 17 години попрощатися зі ним можна у Палаці учнівської молоді, - пише газета Вісник.
А з 18 години труна з тілом перебуватиме у Будинку панахиди.
Завтра, 19 січня, о 10 годині відбудеться відспівування у Будинку панахиди.
Поховають Степана Сидорука у селі Котуш Камінь-Каширського району.
Довідка. Народився Степан Іванович 20 жовтня 1962 року у селі Хотешів Камінь-Каширського району. У 1983 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки й отримав фах вчителя історії та суспільствознавства.
У 2003 році закінчив навчання у Львівському відділені УАДУ, де здобув диплом магістра державного управління. З 2006 очолював Палац учнівської молоді.
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