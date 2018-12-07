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Повідомили, коли прощатимуться із директором луцького Палацу учнівської молоді

Повідомили, коли прощатимуться із директором луцького Палацу учнівської молоді
Стало відомо, коли відбудеться похорон директора луцького Палацу учнівської молоді Степана Івановича Сидорука.

Сьогодні, 18 січня, до 17 години попрощатися зі ним можна у Палаці учнівської молоді, - пише газета Вісник.

А з 18 години труна з тілом перебуватиме у Будинку панахиди.

Завтра, 19 січня, о 10 годині відбудеться відспівування у Будинку панахиди.

Поховають Степана Сидорука у селі Котуш Камінь-Каширського району.

Довідка. Народився Степан Іванович 20 жовтня 1962 року у селі Хотешів Камінь-Каширського району. У 1983 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки й отримав фах вчителя історії та суспільствознавства.

У 2003 році закінчив навчання у Львівському відділені УАДУ, де здобув диплом магістра державного управління. З 2006 очолював Палац учнівської молоді.

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Теги: похорон, Степан Іванович Сидорук
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