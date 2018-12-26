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У Луцьку маршруткам №3 змінили кінцеву зупинку

У Луцьку маршруткам №3 змінили кінцеву зупинку
У Луцьку скоротили маршрут автобусам №3. Тепер їхньою кінцевою зупинкою стане тролейбусне кільце у селі Гаразджа.

Оголошення про зміну маршруту розмістили у автобусах, пише Перший.

У коментарі виданню у «Луцькому АТП 10701», яке обслуговує маршрут, розповіли, що скорочення пов’язане із складними погодніми умовами – маршруткам немає місця, де розвернутися в районі Вишневої.

«Скрізь сніг, ожеледиця. Це зробили для того, аби не сталось ніяких ДТП. В районі Вишневої маршрутки розвертались на трасі міжнародного значення, там і зупинка не облаштована. В разі чого, то винними зроблять нас», – повідомили в підприємстві.

«Хай відповідні органи приведуть все в порядок і згідно з документами забезпечать хоча б мінімальну безпеку руху. Раніше, коли не було снігу, то хоча б обочину можна було трохи зайняти. Але навіть тоді, коли там зроблять розворот, там зупинки маршрутки не буде, бо її немає облаштованої», – пояснили в «Луцькому АТП 10701».
У Луцьку маршруткам №3 змінили кінцеву зупинку

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Теги: маршрутка, Луцьк
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Коментарі 1
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Це смішно! Чому вони з людей роблять дебілів? Хтось дивився як там розвертаються ? Водіям завжди вишнева була поперек горла! Їм завжди важко було проїхати 500 м! Сільський голова який завжди на підпитку не може зробити освітлення! Водії самі порушували правила при розвороті!
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