У Луцьку маршруткам №3 змінили кінцеву зупинку





Оголошення про зміну маршруту розмістили у автобусах, пише



У коментарі виданню у «Луцькому АТП 10701», яке обслуговує маршрут, розповіли, що скорочення пов’язане із складними погодніми умовами – маршруткам немає місця, де розвернутися в районі Вишневої.



«Скрізь сніг, ожеледиця. Це зробили для того, аби не сталось ніяких ДТП. В районі Вишневої маршрутки розвертались на трасі міжнародного значення, там і зупинка не облаштована. В разі чого, то винними зроблять нас», – повідомили в підприємстві.



«Хай відповідні органи приведуть все в порядок і згідно з документами забезпечать хоча б мінімальну безпеку руху. Раніше, коли не було снігу, то хоча б обочину можна було трохи зайняти. Але навіть тоді, коли там зроблять розворот, там зупинки маршрутки не буде, бо її немає облаштованої», – пояснили в «Луцькому АТП 10701».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку скоротили маршрут автобусам №3. Тепер їхньою кінцевою зупинкою стане тролейбусне кільце у селі Гаразджа.Оголошення про зміну маршруту розмістили у автобусах, пише Перший У коментарі виданню у «Луцькому АТП 10701», яке обслуговує маршрут, розповіли, що скорочення пов’язане із складними погодніми умовами – маршруткам немає місця, де розвернутися в районі Вишневої.«Скрізь сніг, ожеледиця. Це зробили для того, аби не сталось ніяких ДТП. В районі Вишневої маршрутки розвертались на трасі міжнародного значення, там і зупинка не облаштована. В разі чого, то винними зроблять нас», – повідомили в підприємстві.«Хай відповідні органи приведуть все в порядок і згідно з документами забезпечать хоча б мінімальну безпеку руху. Раніше, коли не було снігу, то хоча б обочину можна було трохи зайняти. Але навіть тоді, коли там зроблять розворот, там зупинки маршрутки не буде, бо її немає облаштованої», – пояснили в «Луцькому АТП 10701».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію