Волинянину за крадіжку деревини «світить» 3 роки тюрми
Сьогодні, 14:13
У Любомльському районі чоловік викрав із території Прибузького лісогосподарства 6 соснових колод.
Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло від співробітника лісового господарства, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські оперативно встановили, що до вчинення крадіжки може бути причетний 24-річний житель Любомльського району. Викрадену деревну вилучили.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло від співробітника лісового господарства, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські оперативно встановили, що до вчинення крадіжки може бути причетний 24-річний житель Любомльського району. Викрадену деревну вилучили.
За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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