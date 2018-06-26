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Волинянину за крадіжку деревини «світить» 3 роки тюрми

Волинянину за крадіжку деревини «світить» 3 роки тюрми
У Любомльському районі чоловік викрав із території Прибузького лісогосподарства 6 соснових колод.

Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло від співробітника лісового господарства, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліцейські оперативно встановили, що до вчинення крадіжки може бути причетний 24-річний житель Любомльського району. Викрадену деревну вилучили.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.



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Теги: крадіжка, сосни, волинянин
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