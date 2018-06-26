Волинянину за крадіжку деревини «світить» 3 роки тюрми





Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло від співробітника лісового господарства, - інформує ГУНП у Волинській області.



Поліцейські оперативно встановили, що до вчинення крадіжки може бути причетний 24-річний житель Любомльського району. Викрадену деревну вилучили.



За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.







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