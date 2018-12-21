Понад 700 тисяч волинян обрали сімейного лікаря

На Волині більше 705 тисяч людей підписали декларацію зі своїм сімейним лікарем.Про це повідомили відділ інформаційної політики облдержадміністрації.В рамках впровадження медичної реформи, що розпочалася з первинної ланки, жителі Волині продовжують обирати сімейного лікаря та підписувати з ним декларації. Адже нині з’явилася технічна можливість укладати декларації з лікарями первинної медичної допомоги понад рекомендовану кількість, затверджену Міністерством охорони здоров’я України.Нагадаємо, оптимальний обсяг практики для терапевта становив 2000 декларацій, для сімейного лікаря - 1800, для педіатра - 900. А вже з 10 січня 2019 року лікарі мають технічну можливість укладати декларації понад оптимальну кількість. Як інструмент балансу вводяться також коригувальні коефіцієнти. Ці зміни були внесені до електронної системи відповідно до Постанови КМУ від 18 грудня 2018 року.Отож, станом на 17 січня 2019 року 705 тис. 396 волинян уклали декларації з сімейними лікарями. Лідерами в рейтингу залишаються Любешівський (88,7%), Любомльський (75,2%), Старовижівський (73%), Шацький (71,1%), Маневицький (70,3%), Камінь-Каширський (70%) райони.Дещо нижчі показники спостерігаємо у Горохівському (69,8%), Ківерцівському (67,9%), Ковельському (66,3%), Луцькому (64,8%), Володимир-Волинському (62,1%), Турійському (60,6%), Рожищенському (60,4%) районах.Поруч із тим, в містах Луцьк та Нововолинськ відсоток підписаних декларацій становить 71,2,4 % та 70,4 % відповідно.Натомість, найменше краян обрали сімейного лікаря у Іваничівському (59,4%), Ратнівському (58,9%) та Локачинському (56,1%) районах.Загальний відсоток підписаних декларацій в області становить 68,1 %."Варто наголосити, що загальноукраїнська кампанія з вибору сімейного лікаря триває. Тому медичні послуги сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів у комунальних медичних закладах для всіх пацієнтів залишаються безоплатні", - йдеться у повідомленні.