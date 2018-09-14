На Волині мати здала сина-насильника. ФОТО

У Ковелі патрульні виявили в раніше судимого чоловіка речовину ймовірно наркотичного походження.17 січня у Ковелі патрульні отримали виклик "Домашнє насильство" за вул. Відродження, - повідомили у прес-службі волинських патрульних."Прибувши на місце події, виявили заявницю, яка повідомила, що її син вчиняє щодо неї домашнє насильство, та зник у невідомому напрямку. Обстежуючи прилеглу територію правопорушника, було затримано. Згідно ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» правоохоронці провели поверхневу перевірку у особи виявили речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну речовину", - йдеться у повідомленні.На місце події викликали слідчо-оперативну групу. На правопорушника склали адмінматеріали ч.1 ст. 173-2 КУпАП Вчинення домашнього насильства.Матеріали щодо заборонених речовин передали слідчо-оперативній групі.