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На Волині мати здала сина-насильника. ФОТО

На Волині мати здала сина-насильника. ФОТО
У Ковелі патрульні виявили в раніше судимого чоловіка речовину ймовірно наркотичного походження.

17 січня у Ковелі патрульні отримали виклик "Домашнє насильство" за вул. Відродження, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

"Прибувши на місце події, виявили заявницю, яка повідомила, що її син вчиняє щодо неї домашнє насильство, та зник у невідомому напрямку. Обстежуючи прилеглу територію правопорушника, було затримано. Згідно ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» правоохоронці провели поверхневу перевірку у особи виявили речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну речовину", - йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. На правопорушника склали адмінматеріали ч.1 ст. 173-2 КУпАП Вчинення домашнього насильства.

Матеріали щодо заборонених речовин передали слідчо-оперативній групі.

На Волині мати здала сина-насильника. ФОТО
На Волині мати здала сина-насильника. ФОТО

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Теги: кримінал, Ковель, наркотики
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