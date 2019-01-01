Після Водохреща у Луцьку суттєво похолодає
Сьогодні, 15:13
На вихідних в Україні місцями очікуються снігопади.
На вихідних в Україні місцями пройде сніг, у більшості регіонів сильно похолодає. Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі -11°, вдень -1°. У неділю хмарно з проясненнями, -9°...-4°.
У Львові в суботу без опадів, вночі -6°, вдень -1°. У неділю хмарно, -6°...-1°.
У Луцьку в суботу вночі -7°, вдень 0°, без опадів. У неділю вночі -6°, вдень -2°, мінлива хмарність.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -11°...-2°. У неділю до -8°, пройде сніг.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі -7°, вдень +3°. У неділю 0°...+1°.
Погода в Харкові: у суботу пройде сніг, температура вночі -11°, вдень 0°. У неділю -10°...-6°, хмарно.
У Дніпрі в суботу пройде сніг, температура вночі -12°, вдень +2°. У неділю без опадів, температура повітря -7°...-5°.
У Сімферополі завтра без опадів, -4°...+8°. У неділю 0°...+6° хмарно з проясненнями.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі -8°, вдень +3°. У неділю без опадів, температура до -8°.
У Краматорську в суботу пасмруно, температура вночі -15°, вдень +3°. У неділю температура до -10°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра пройде сніг з дощем, температура вночі -14°, вдень +3°. У неділю -11°...-7°, без опадів.
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На вихідних в Україні місцями пройде сніг, у більшості регіонів сильно похолодає. Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі -11°, вдень -1°. У неділю хмарно з проясненнями, -9°...-4°.
У Львові в суботу без опадів, вночі -6°, вдень -1°. У неділю хмарно, -6°...-1°.
У Луцьку в суботу вночі -7°, вдень 0°, без опадів. У неділю вночі -6°, вдень -2°, мінлива хмарність.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -11°...-2°. У неділю до -8°, пройде сніг.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі -7°, вдень +3°. У неділю 0°...+1°.
Погода в Харкові: у суботу пройде сніг, температура вночі -11°, вдень 0°. У неділю -10°...-6°, хмарно.
У Дніпрі в суботу пройде сніг, температура вночі -12°, вдень +2°. У неділю без опадів, температура повітря -7°...-5°.
У Сімферополі завтра без опадів, -4°...+8°. У неділю 0°...+6° хмарно з проясненнями.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі -8°, вдень +3°. У неділю без опадів, температура до -8°.
У Краматорську в суботу пасмруно, температура вночі -15°, вдень +3°. У неділю температура до -10°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра пройде сніг з дощем, температура вночі -14°, вдень +3°. У неділю -11°...-7°, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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