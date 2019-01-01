Після Водохреща у Луцьку суттєво похолодає





На вихідних в Україні місцями пройде сніг, у більшості регіонів сильно похолодає. Згідно з даними



У Львові в суботу без опадів, вночі -6°, вдень -1°. У неділю хмарно, -6°...-1°.



У Луцьку в суботу вночі -7°, вдень 0°, без опадів. У неділю вночі -6°, вдень -2°, мінлива хмарність.



У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -11°...-2°. У неділю до -8°, пройде сніг.



Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі -7°, вдень +3°. У неділю 0°...+1°.



Погода в Харкові: у суботу пройде сніг, температура вночі -11°, вдень 0°. У неділю -10°...-6°, хмарно.



У Дніпрі в суботу пройде сніг, температура вночі -12°, вдень +2°. У неділю без опадів, температура повітря -7°...-5°.



У Сімферополі завтра без опадів, -4°...+8°. У неділю 0°...+6° хмарно з проясненнями.



Жителям Маріуполя на суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі -8°, вдень +3°. У неділю без опадів, температура до -8°.



У Краматорську в суботу пасмруно, температура вночі -15°, вдень +3°. У неділю температура до -10°, без опадів.



У Сєвєродонецьку завтра пройде сніг з дощем, температура вночі -14°, вдень +3°. У неділю -11°...-7°, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вихідних в Україні місцями очікуються снігопади.На вихідних в Україні місцями пройде сніг, у більшості регіонів сильно похолодає. Згідно з даними Погода УНІАН , у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі -11°, вдень -1°. У неділю хмарно з проясненнями, -9°...-4°.У Львові в суботу без опадів, вночі -6°, вдень -1°. У неділю хмарно, -6°...-1°.У Луцьку в суботу вночі -7°, вдень 0°, без опадів. У неділю вночі -6°, вдень -2°, мінлива хмарність.У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -11°...-2°. У неділю до -8°, пройде сніг.Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі -7°, вдень +3°. У неділю 0°...+1°.Погода в Харкові: у суботу пройде сніг, температура вночі -11°, вдень 0°. У неділю -10°...-6°, хмарно.У Дніпрі в суботу пройде сніг, температура вночі -12°, вдень +2°. У неділю без опадів, температура повітря -7°...-5°.У Сімферополі завтра без опадів, -4°...+8°. У неділю 0°...+6° хмарно з проясненнями.Жителям Маріуполя на суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі -8°, вдень +3°. У неділю без опадів, температура до -8°.У Краматорську в суботу пасмруно, температура вночі -15°, вдень +3°. У неділю температура до -10°, без опадів.У Сєвєродонецьку завтра пройде сніг з дощем, температура вночі -14°, вдень +3°. У неділю -11°...-7°, без опадів.

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