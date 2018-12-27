Кір вирує на Волині: за тиждень кількість хворих зросла вдвічі
Сьогодні, 15:34
З початку року Волинь знаходиться на 9 місці за показниками захворюваності на кір на 100 тисяч населення після Рівненської, Чернівецької, Львівської, Вінницької, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської та Івано-Франківської областей.
З початку року в області зареєстрували 349 випадків кору, інтенсивний показник захворюваності розцінюється як високий і перевищує середньодержавний, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
У 2018 році зареєстрували 2391 випадків кору, зафіксували 99 спалахів, із них 48 у начально-виховних закладах. У 2018 році від ускладнень кору померло 16 людей, а у 2019р. вже зареєстровано 4 летальних випадки.
На сьогодні уражені 16 адміністративних територій області із 18 (89%), у Шацькому та Старовижівському районах захворювань кором у 2019 році не реєструвалось.
Утримується тенденція до збільшення числа випадків хвороби. Якщо раніше приріст захворюваності становив від 9 до 30 % щотижнево, то за останній тиждень кількість недужих подвоїлась і становить 193 проти 98 попереднього тижня. Це найбільша кількість зареєстрованих випадків за тиждень з початку спалаху (із січня 2018 року). Щоденно фіксується від 20 до 35 нових хворих на кір.
Відмічається збільшення захворюваності серед дорослого населення – до 45% від загальної кількості хворих. Серед дітей найбільше хворіють у віці 5 – 9 років, котрі вчасно не отримали другу дозу КПК.
Продовжується виконання протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації діючих 10 спалахів кору: в місті Луцьку (3 спалахи), у Луцькому та районі (2 спалахи), Рожищенському, Ратнівському, Камінь – Каширському, Локачинському та Горохівському районах (по 1 спалаху). Усі спалахи зафіксовані в навчально-виховних закладах.
З початку 2019р. в м. Луцьку різко ускладнилась епідситуація із захворюваності на кір, зареєстровано 100 випадків (у 2018 році – 207 хворих за цілий рік). 50% від усіх захворілих – це доросле населення, з котрих 3 – працівники освіти. Показник захворюваності кором в м.Луцьку вищий від середньообласного на 27%. Зареєстровано 3 спалахи кору в організованих колективах: ЗОШ № 5, ЗОШ № 25, у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій (ВНУХТ). Поширення кору зареєстровано в школах № 9 та 18. Епідрозслідуванням встановлено, що 84% із числа захворілих не були щепленими проти кору.
Погіршення епідемічної ситуації з кору в м. Луцьку є закономірним, оскільки рівень імунізації проти цієї інфекції дітей у 2018 році — один із найнижчих в області.
Лише у вікові категорії 1 рік досягнуто виконання плану 95%. По іншим позиціям виконання плану недостатнє: серед дітей у віці 2 роки і старше – 72,5%, серед дітей у віці 6 років – 85,5% та у віковій групі старше 7 років – 55% (це діти, котрі відвідують організовані колективи).
Область забезпечена достатньою кількістю вакцини КПК.
Довідково:
Кір є однією з головних причин дитячої смертності у світі. Він загрожує і дітям, і дорослим, не захищеним щепленням. Захворювання проявляється високою температурою, нежитем, кашлем, висипом, коньюнктивітом. Ця хвороба небезпечна тим, що може ускладнитися пневмонією чи викликати ураження головного мозку.
Специфічного лікування від кору не існує, єдиним заходом профілактики цього захворювання є щеплення.
Для захисту від кору, згідно з календарем щеплень в Україні, необхідно отримати дві дози вакцини КПК. Дітям, котрим виповнюється 1 рік або 6 років, важливо зробити щеплення за календарем щеплень. Батькам дітей, котрі пропустили першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, потрібно негайно звернутися до медичної установи та зробити безоплатне щеплення якомога швидше.
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З початку року в області зареєстрували 349 випадків кору, інтенсивний показник захворюваності розцінюється як високий і перевищує середньодержавний, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
У 2018 році зареєстрували 2391 випадків кору, зафіксували 99 спалахів, із них 48 у начально-виховних закладах. У 2018 році від ускладнень кору померло 16 людей, а у 2019р. вже зареєстровано 4 летальних випадки.
На сьогодні уражені 16 адміністративних територій області із 18 (89%), у Шацькому та Старовижівському районах захворювань кором у 2019 році не реєструвалось.
Утримується тенденція до збільшення числа випадків хвороби. Якщо раніше приріст захворюваності становив від 9 до 30 % щотижнево, то за останній тиждень кількість недужих подвоїлась і становить 193 проти 98 попереднього тижня. Це найбільша кількість зареєстрованих випадків за тиждень з початку спалаху (із січня 2018 року). Щоденно фіксується від 20 до 35 нових хворих на кір.
Відмічається збільшення захворюваності серед дорослого населення – до 45% від загальної кількості хворих. Серед дітей найбільше хворіють у віці 5 – 9 років, котрі вчасно не отримали другу дозу КПК.
Продовжується виконання протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації діючих 10 спалахів кору: в місті Луцьку (3 спалахи), у Луцькому та районі (2 спалахи), Рожищенському, Ратнівському, Камінь – Каширському, Локачинському та Горохівському районах (по 1 спалаху). Усі спалахи зафіксовані в навчально-виховних закладах.
З початку 2019р. в м. Луцьку різко ускладнилась епідситуація із захворюваності на кір, зареєстровано 100 випадків (у 2018 році – 207 хворих за цілий рік). 50% від усіх захворілих – це доросле населення, з котрих 3 – працівники освіти. Показник захворюваності кором в м.Луцьку вищий від середньообласного на 27%. Зареєстровано 3 спалахи кору в організованих колективах: ЗОШ № 5, ЗОШ № 25, у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій (ВНУХТ). Поширення кору зареєстровано в школах № 9 та 18. Епідрозслідуванням встановлено, що 84% із числа захворілих не були щепленими проти кору.
Погіршення епідемічної ситуації з кору в м. Луцьку є закономірним, оскільки рівень імунізації проти цієї інфекції дітей у 2018 році — один із найнижчих в області.
Лише у вікові категорії 1 рік досягнуто виконання плану 95%. По іншим позиціям виконання плану недостатнє: серед дітей у віці 2 роки і старше – 72,5%, серед дітей у віці 6 років – 85,5% та у віковій групі старше 7 років – 55% (це діти, котрі відвідують організовані колективи).
Область забезпечена достатньою кількістю вакцини КПК.
Довідково:
Кір є однією з головних причин дитячої смертності у світі. Він загрожує і дітям, і дорослим, не захищеним щепленням. Захворювання проявляється високою температурою, нежитем, кашлем, висипом, коньюнктивітом. Ця хвороба небезпечна тим, що може ускладнитися пневмонією чи викликати ураження головного мозку.
Специфічного лікування від кору не існує, єдиним заходом профілактики цього захворювання є щеплення.
Для захисту від кору, згідно з календарем щеплень в Україні, необхідно отримати дві дози вакцини КПК. Дітям, котрим виповнюється 1 рік або 6 років, важливо зробити щеплення за календарем щеплень. Батькам дітей, котрі пропустили першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, потрібно негайно звернутися до медичної установи та зробити безоплатне щеплення якомога швидше.
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