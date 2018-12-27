Кір вирує на Волині: за тиждень кількість хворих зросла вдвічі

З початку року Волинь знаходиться на 9 місці за показниками захворюваності на кір на 100 тисяч населення після Рівненської, Чернівецької, Львівської, Вінницької, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської та Івано-Франківської областей.З початку року в області зареєстрували 349 випадків кору, інтенсивний показник захворюваності розцінюється як високий і перевищує середньодержавний, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.У 2018 році зареєстрували 2391 випадків кору, зафіксували 99 спалахів, із них 48 у начально-виховних закладах. У 2018 році від ускладнень кору померло 16 людей, а у 2019р. вже зареєстровано 4 летальних випадки.На сьогодні уражені 16 адміністративних територій області із 18 (89%), у Шацькому та Старовижівському районах захворювань кором у 2019 році не реєструвалось.Утримується тенденція до збільшення числа випадків хвороби. Якщо раніше приріст захворюваності становив від 9 до 30 % щотижнево, то за останній тиждень кількість недужих подвоїлась і становить 193 проти 98 попереднього тижня. Це найбільша кількість зареєстрованих випадків за тиждень з початку спалаху (із січня 2018 року). Щоденно фіксується від 20 до 35 нових хворих на кір.Відмічається збільшення захворюваності серед дорослого населення – до 45% від загальної кількості хворих. Серед дітей найбільше хворіють у віці 5 – 9 років, котрі вчасно не отримали другу дозу КПК.Продовжується виконання протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації діючих 10 спалахів кору: в місті Луцьку (3 спалахи), у Луцькому та районі (2 спалахи), Рожищенському, Ратнівському, Камінь – Каширському, Локачинському та Горохівському районах (по 1 спалаху). Усі спалахи зафіксовані в навчально-виховних закладах.З початку 2019р. в м. Луцьку різко ускладнилась епідситуація із захворюваності на кір, зареєстровано 100 випадків (у 2018 році – 207 хворих за цілий рік). 50% від усіх захворілих – це доросле населення, з котрих 3 – працівники освіти. Показник захворюваності кором в м.Луцьку вищий від середньообласного на 27%. Зареєстровано 3 спалахи кору в організованих колективах: ЗОШ № 5, ЗОШ № 25, у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій (ВНУХТ). Поширення кору зареєстровано в школах № 9 та 18. Епідрозслідуванням встановлено, що 84% із числа захворілих не були щепленими проти кору.Погіршення епідемічної ситуації з кору в м. Луцьку є закономірним, оскільки рівень імунізації проти цієї інфекції дітей у 2018 році — один із найнижчих в області.Лише у вікові категорії 1 рік досягнуто виконання плану 95%. По іншим позиціям виконання плану недостатнє: серед дітей у віці 2 роки і старше – 72,5%, серед дітей у віці 6 років – 85,5% та у віковій групі старше 7 років – 55% (це діти, котрі відвідують організовані колективи).Область забезпечена достатньою кількістю вакцини КПК.