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На Волині чоловік розрубав голову односельцю

На Волині чоловік розрубав голову односельцю
У селі Стенжаричі Володимир-Волинського району 26-річний місцевий мешканець вбив 53-річного чоловіка.

Про це виданню Володимир Медіа стало відомо з власних джерел.

Трагічний випадок трапився 18 січня, напередодні Водохреща.

26-річний чоловік гостював у свого знайомого, 53-річного односельця. В результаті молодший з них схопив сокиру і наніс старшому від себе товаришу кілька ударів сокирою по голові. Внаслідок отриманих травм той помер на місці.

Наразі поліцейські встановлюють, що стало причиною конфлікту.

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Теги: вбивство, смерть, поліція, Волинь, Володимир-Волинський
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