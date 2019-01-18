На Волині чоловік розрубав голову односельцю





Про це виданню



Трагічний випадок трапився 18 січня, напередодні Водохреща.



26-річний чоловік гостював у свого знайомого, 53-річного односельця. В результаті молодший з них схопив сокиру і наніс старшому від себе товаришу кілька ударів сокирою по голові. Внаслідок отриманих травм той помер на місці.



Наразі поліцейські встановлюють, що стало причиною конфлікту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Стенжаричі Володимир-Волинського району 26-річний місцевий мешканець вбив 53-річного чоловіка.Про це виданню Володимир Медіа стало відомо з власних джерел.Трагічний випадок трапився 18 січня, напередодні Водохреща.26-річний чоловік гостював у свого знайомого, 53-річного односельця. В результаті молодший з них схопив сокиру і наніс старшому від себе товаришу кілька ударів сокирою по голові. Внаслідок отриманих травм той помер на місці.Наразі поліцейські встановлюють, що стало причиною конфлікту.

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