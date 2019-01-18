На Волині чоловік розрубав голову односельцю
Сьогодні, 15:33
У селі Стенжаричі Володимир-Волинського району 26-річний місцевий мешканець вбив 53-річного чоловіка.
Про це виданню Володимир Медіа стало відомо з власних джерел.
Трагічний випадок трапився 18 січня, напередодні Водохреща.
26-річний чоловік гостював у свого знайомого, 53-річного односельця. В результаті молодший з них схопив сокиру і наніс старшому від себе товаришу кілька ударів сокирою по голові. Внаслідок отриманих травм той помер на місці.
Наразі поліцейські встановлюють, що стало причиною конфлікту.
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Про це виданню Володимир Медіа стало відомо з власних джерел.
Трагічний випадок трапився 18 січня, напередодні Водохреща.
26-річний чоловік гостював у свого знайомого, 53-річного односельця. В результаті молодший з них схопив сокиру і наніс старшому від себе товаришу кілька ударів сокирою по голові. Внаслідок отриманих травм той помер на місці.
Наразі поліцейські встановлюють, що стало причиною конфлікту.
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