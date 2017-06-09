Не мала умислу, – правоохоронці про дружину волинського екс-прокурора за неналежне декларування авто

Андрія Гіля Тетяна Гіль не задекларувала належним чином придбання нового позашляховика «Toyota Land Cruiser 200» у квітні 2017 року. А оскільки умислу немає, то й карати її немає за що – вирішили в прокуратурі.



Таку інформацію надали в Управлінні захисту економіки у Волинській області ДЗЕ Національної поліції на звернення Центру журналістських розслідувань «Сила правди» та юристів Громадської організації «Том 14», - пише



Нагадаємо, місяць тому писали про те, що головний спеціаліст управління Державної міграційної служби у Волинській області Тетяна Гіль навесні 2017 року після продажу свого авто «Lexus GX460» за 620 тисяч гривень і придбання нового авто «Toyota Land Cruiser 200» за ту ж суму не подала у Нацагентство з питань запобігання корупції



Півтора року ніхто з правоохоронців не бачив ймовірного порушення. Хоча журналісти встановили, що аналогічні порушення з боку дрібних сільських чиновників поліцейські вправно виявляють, а прокуратура добивається для них реальних покарань у судах.



Ймовірно, така «сліпота» правоохоронців пов’язана з тим, що Тетяна Гіль є дружиною ветерана прокуратури Андрія Гіля, який відпрацював в правоохоронному органі 30 років.



Журналісти Центру журналістських розслідувань «Сила правди» разом із юристами ГО «Том 14» звернулися до поліції, прокуратури та НАЗК. Співробітники Управління захисту економіки у Волинській області навіть склали проект протоколу про адмінправопорушення на Тетяну Гіль, однак в прокуратурі області його не погодили, мотивуючи це тим, що жінка ненавмисне не подала форми змін до НАЗК.



«Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, характеризується наявністю вини у формі прямого чи непрямого умислу та настає лише за умови, що особа усвідомлювала протиправний характер своїх дій і мала прямий умисел, спрямований на ухилення від повідомлення чи несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, керуючись при цьому особистим інтересом чи інтересами третіх осіб. (…) Жодних доказів обґрунтування наявності у Гіль Т.В. умислу (прямого чи непрямого) на вчинення адміністративного правопорушення матеріали перевірки не містять. За таких обставин відсутня суб’єктивна сторона адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією (…)», – зробили висновок у прокуратурі Волині.



Разом з тим, «Сила правди» описала дві історії, коли співробітниця Ківерцівської РДА Галина Лущинська та реєстратор Держгеокадастру у Маневицькому районі Павло Козлік також не мали умислу на ухилення від декларування продажу квартири та придбання авто. Однак, поліцейські склали протоколи, а прокурори відстояли у суді для них реальні штрафи та звільнення з роботи.



Тож подвійні стандарти прокуратури Волині до «своїх» і «чужих» аж ніяк не покращують імідж цього правоохоронного органу.



Перевірка Нацагентства з питань запобігання корупції триває досі – в УДМС попросили необхідні документи. Своє рішення обіцяють повідомити пізніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У прокуратурі Волинської області не побачили умислу у тому, що дружина екс-прокурора Волиніне задекларувала належним чином придбання нового позашляховика «Toyota Land Cruiser 200» у квітні 2017 року. А оскільки умислу немає, то й карати її немає за що – вирішили в прокуратурі.Таку інформацію надали в Управлінні захисту економіки у Волинській області ДЗЕ Національної поліції на звернення Центру журналістських розслідувань «Сила правди» та юристів Громадської організації «Том 14», - пише Громадське Нагадаємо, місяць тому писали про те, що головний спеціаліст управління Державної міграційної служби у Волинській області Тетяна Гіль навесні 2017 року після продажу свого авто «Lexus GX460» за 620 тисяч гривень і придбання нового авто «Toyota Land Cruiser 200» за ту ж суму не подала у Нацагентство з питань запобігання корупції повідомлення про зміни в майновому стані , що, на думку юристів, є порушенням. Зробити це вона повинна була протягом 10 днів з моменту купівлі-продажу майна. Натомість жінка відобразила ці операції лише в своїй щорічній електронній декларації за 2017 рік.Півтора року ніхто з правоохоронців не бачив ймовірного порушення. Хоча журналісти встановили, що аналогічні порушення з боку дрібних сільських чиновників поліцейські вправно виявляють, а прокуратура добивається для них реальних покарань у судах.Ймовірно, така «сліпота» правоохоронців пов’язана з тим, що Тетяна Гіль є дружиною ветерана прокуратури Андрія Гіля, який відпрацював в правоохоронному органі 30 років.Журналісти Центру журналістських розслідувань «Сила правди» разом із юристами ГО «Том 14» звернулися до поліції, прокуратури та НАЗК. Співробітники Управління захисту економіки у Волинській області навіть склали проект протоколу про адмінправопорушення на Тетяну Гіль, однак в прокуратурі області його не погодили, мотивуючи це тим, що жінка ненавмисне не подала форми змін до НАЗК.«Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, характеризується наявністю вини у формі прямого чи непрямого умислу та настає лише за умови, що особа усвідомлювала протиправний характер своїх дій і мала прямий умисел, спрямований на ухилення від повідомлення чи несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, керуючись при цьому особистим інтересом чи інтересами третіх осіб. (…) Жодних доказів обґрунтування наявності у Гіль Т.В. умислу (прямого чи непрямого) на вчинення адміністративного правопорушення матеріали перевірки не містять. За таких обставин відсутня суб’єктивна сторона адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією (…)», – зробили висновок у прокуратурі Волині.Разом з тим, «Сила правди» описала дві історії, коли співробітниця Ківерцівської РДА Галина Лущинська та реєстратор Держгеокадастру у Маневицькому районі Павло Козлік також не мали умислу на ухилення від декларування продажу квартири та придбання авто. Однак, поліцейські склали протоколи, а прокурори відстояли у суді для них реальні штрафи та звільнення з роботи.Тож подвійні стандарти прокуратури Волині до «своїх» і «чужих» аж ніяк не покращують імідж цього правоохоронного органу.Перевірка Нацагентства з питань запобігання корупції триває досі – в УДМС попросили необхідні документи. Своє рішення обіцяють повідомити пізніше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію