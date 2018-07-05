На Вінниччині вбили однорічного хлопчика





За підозрою у залишенні малюка без допомоги у небезпечному для житті стані взято під варту 25-річну матір малюка та її 41-річного співмешканця. Про це повідомляє



"13 січня від лікарів швидкої допомоги до Вінницького районного відділу поліції надійшло повідомлення про смерть дитини у с. Сосонка. За попередніми висновками лікарів, 1-річний хлопчик загинув від больового шоку через численні тілесні ушкодження. Дитина пролежала в будинку кілька днів без будь-якої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.



За даними поліції, того ж дня було затримано матір малюка та вітчима, якого знайшли в іншому районі області. Вони обоє відмовляються співпрацювати зі слідством та надавати покази.



Наразі встановлюються усі обставини злочину, збирають докази, покази свідків та відпрацьовують одну з версій слідства про можливу причетність до побиття дитини його вітчима.



Судом підтримано клопотання слідства про взяття співмешканців під варту на період досудового розслідування. Обом особам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. ст.135 КК України (залишення дитини в небезпеці, що призвело до її смерті - ред.). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вінницький відділ поліції розпочав розслідування обставин насильницької смерті однорічного хлопчика.За підозрою у залишенні малюка без допомоги у небезпечному для житті стані взято під варту 25-річну матір малюка та її 41-річного співмешканця. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції."13 січня від лікарів швидкої допомоги до Вінницького районного відділу поліції надійшло повідомлення про смерть дитини у с. Сосонка. За попередніми висновками лікарів, 1-річний хлопчик загинув від больового шоку через численні тілесні ушкодження. Дитина пролежала в будинку кілька днів без будь-якої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.За даними поліції, того ж дня було затримано матір малюка та вітчима, якого знайшли в іншому районі області. Вони обоє відмовляються співпрацювати зі слідством та надавати покази.Наразі встановлюються усі обставини злочину, збирають докази, покази свідків та відпрацьовують одну з версій слідства про можливу причетність до побиття дитини його вітчима.Судом підтримано клопотання слідства про взяття співмешканців під варту на період досудового розслідування. Обом особам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. ст.135 КК України (залишення дитини в небезпеці, що призвело до її смерті - ред.). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

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