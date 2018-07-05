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На Вінниччині вбили однорічного хлопчика

На Вінниччині вбили однорічного хлопчика
Вінницький відділ поліції розпочав розслідування обставин насильницької смерті однорічного хлопчика.

За підозрою у залишенні малюка без допомоги у небезпечному для житті стані взято під варту 25-річну матір малюка та її 41-річного співмешканця. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції.

"13 січня від лікарів швидкої допомоги до Вінницького районного відділу поліції надійшло повідомлення про смерть дитини у с. Сосонка. За попередніми висновками лікарів, 1-річний хлопчик загинув від больового шоку через численні тілесні ушкодження. Дитина пролежала в будинку кілька днів без будь-якої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, того ж дня було затримано матір малюка та вітчима, якого знайшли в іншому районі області. Вони обоє відмовляються співпрацювати зі слідством та надавати покази.

Наразі встановлюються усі обставини злочину, збирають докази, покази свідків та відпрацьовують одну з версій слідства про можливу причетність до побиття дитини його вітчима.

Судом підтримано клопотання слідства про взяття співмешканців під варту на період досудового розслідування. Обом особам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. ст.135 КК України (залишення дитини в небезпеці, що призвело до її смерті - ред.). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

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Теги: смерть, діти, кримінал
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