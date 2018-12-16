На Одещині за загадкових обставин померло немовля
Сьогодні, 16:15
18 січня в місті Білгород-Дністровський Одеської області поліція почала розслідування за фактом смерті немовляти.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, про смерть дитини в чергову частину Білгород-Дністровського відділу поліції повідомили медики.
Зазначається, що на місце події прибула слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що близько 7:30 мати дитини прокинулася і знайшла сина мертвим.
При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено в Білгород-Дністровське бюро судово-медичних експертиз.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, про смерть дитини в чергову частину Білгород-Дністровського відділу поліції повідомили медики.
Зазначається, що на місце події прибула слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що близько 7:30 мати дитини прокинулася і знайшла сина мертвим.
При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено в Білгород-Дністровське бюро судово-медичних експертиз.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські правоохоронці викрили корупційну схему у ДАБІ
Сьогодні, 16:19
Волиняни потрапили «на гачок» шахраїв
Сьогодні, 16:18
На Одещині за загадкових обставин померло немовля
Сьогодні, 16:15
У селі на Волині водій розтрощив зупинку і втік
Сьогодні, 15:59
Волинь – у ТОПі найбільш екологічно чистих регіонів України
Сьогодні, 15:56