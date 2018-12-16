На Одещині за загадкових обставин померло немовля





Як повідомили



Зазначається, що на місце події прибула слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що близько 7:30 мати дитини прокинулася і знайшла сина мертвим.



При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено в Білгород-Дністровське бюро судово-медичних експертиз.



Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 січня в місті Білгород-Дністровський Одеської області поліція почала розслідування за фактом смерті немовляти.Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, про смерть дитини в чергову частину Білгород-Дністровського відділу поліції повідомили медики.Зазначається, що на місце події прибула слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що близько 7:30 мати дитини прокинулася і знайшла сина мертвим.При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено в Білгород-Дністровське бюро судово-медичних експертиз.Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Слідство триває.

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